Medio español vincula a Paraguay en negocio fallido de combustible con presunto narco

El diario ABC de España publicó una investigación periodística que menciona a Paraguay en un supuesto intento de operación comercial de combustible impulsada por el empresario Víctor de Aldama. Según la publicación, este habría buscado concretar un negocio mayor a los 30 millones de euros con la ayuda de un ciudadano libanés investigado por narcotráfico.

Según el medio europeo, Aldama contactó con Mohamed Jamil Derbah, empresario libanés detenido en 2025 en Tenerife en una causa por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y falsedad documental, con el objetivo de facilitar la compra y provisión de combusible para distintos mercados de la región.

Paraguay, citado en audios analizados por la UCO

ABC España informó que tuvo acceso a un audio enviado por Aldama, el cual fue posteriormente analizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de una investigación sobre la denominada trama de los hidrocarburos.

En ese material, siempre según la publicación, Aldama menciona de forma expresa a Paraguay como uno de los destinos del combustible negociado.

Este empresario español buscaba colocar al menos 30.000 toneladas mensuales del producto en territorio paraguayo y otras 40.000 toneladas en Brasil, lo que juntos representaba un volumen cercano a 70.000 toneladas por mes.

El propio medio reproduce parte del contenido del audio, donde Aldama dice que para Paraguay necesitaba un producto “normal”, mientras que para Brasil no descartaba combustible de origen ruso, siempre que el armador no estuviera sancionado.

Un negocio que no prosperó

De acuerdo con fuentes citadas por ABC, la operación no llegó a concretarse, pese a las reuniones que mantuvieron las partes durante los primeros meses de 2025. Incluso, el medio señala que en algunos encuentros habrían participado diplomáticos españoles, aunque finalmente el acuerdo no se cerró.

La conexión entre Aldama y Derbah habría sido facilitada por Ramón Bermejo, persona de máxima confianza del empresario español, quien se encargó de coordinar los contactos.

Detenido por narcotráfico

ABC recuerda que Mohamed Jamil Derbah es una figura conocida en Tenerife desde hace décadas. En abril de 2025 fue detenido por la Policía de ese país en una investigación por narcotráfico y delitos económicos, y permaneció casi un mes en prisión preventiva.

El empresario libanés fue vinculado en el pasado a actividades empresariales en el sur de la isla y, según el medio, también a entornos políticos y diplomáticos.

La causa judicial que involucra a Derbah, según el medio español, permanece paralizada debido a la baja de la magistrada que llevaba la investigación, aunque los informes policiales y los audios analizados siguen formando parte del expediente.

¿Qué sabe Petropar de esta operación?

ABC Color se comunicó esta tarde con Petropar, a través de la dirección de Comunicaciones, para consultar si la administración actual de la empresa pública, presidida por Eddie Jara, tiene conocimiento de esta información publicada en el diario español.

Además, se consultó si hay alguna relación entre este frustrado negocio y la fallida compra de Petropar a la firma catarí Doha Holding (representada por Alejandro Domínguez Pérez), que ya ha sido beneficiada con nueve prórrogas pero no ha podido cumplir con la entrega de 100.000 toneladas métricas de gasoil a la Estatal, por US$ 61 millones.

Hasta el momento, nuestro diario no ha recibido respuesta de esas preguntas, aunque prometieron que las consultas serían enviadas a las instancias que correspondan dentro de la institución.