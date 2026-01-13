Ratifican prisión de funcionario de Dinac que intentó enviar cocaína a España

El Auto Interlocutorio N° 1301 del 30 de diciembre de 2025, dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que integran María Luz Martínez (presidenta), Dina Marchuk y Federico Rojas, que ratificó la prisión preventiva del funcionario de la Dinac Mario Milciades Mosqueira Matiauda, fue confirmado por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Crimen Organizado de feria.

La decisión del Tribunal de Alzada se dio mediante Auto Interlocutorio N° 4 del 13 de enero de 2026, firmado por los camaristas Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Gustavo Amarilla Arnica, quien incluso votó en minoría por declarar inadmisible la apelación presentada por el Abg. Filemón Meza, en representación del acusado.

La defensa argumentó su apelación en una supuesta falta de fundamentación por parte del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, al momento de ratificar la prisión preventiva de Mosqueira Matiauda. Agrega que al solicitar la revisión había ofrecido una fianza de G. 700 millones consistente en un inmueble ubicado en Luque.

Sin embargo, el Tribunal de Alzada concluyó que la pena mínima establecida para los hechos acusados al funcionario de la Dinac (tráfico internacional de drogas), es de 10 años de pena privativa de libertad; y la proximidad del juicio oral, fijado para el próximo 11 de febrero, a las 10:30, hacen inviable el pedido de la defensa.

Intentaron enviar cocaína a España

Según la acusación fiscal, el 23 de febrero de 2024 en horas de la mañana, Luis Casuriaga llegó hasta la zona de cargas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en un camión JMC, con matrícula AAJU 706, perteneciente a la empresa dedicada a la distribución de agua mineral.

Tal como se puede observar en una filmación de circuito cerrado del lugar, el hombre que sería Luis Casuriaga comenzó a bajar los bidones de agua, para descubrir y descargar dos cajas de cartón, embaladas ya, que estaban ocultas debajo de los botellones vacíos.

Las cajas contaban con guías aéreas de la empresa DHL, que tenían adherido el destino “Madrid, España”. Debían ser trasladadas en el vuelo UX024 de la empresa Air Europa. Sin embargo, al ser sometidas al control preventivo en la zona de carga aérea de Cielo Sur (Air Europa) a través del equipo de Escáner Rayos-X de la Aduana, se observaron imágenes morfológicas similares a algún tipo de sustancia estupefaciente.

Carga de casi 60 kilos cocaína

El personal de control de cargas del aeropuerto retuvo las cajas, que luego fueron abiertas en la oficina de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), antes de un registro con el can antidrogas “Sora” que detectó la presencia de estupefacientes en ellas.

Así se encontró en una caja un bolsón verde con 27 paquetes rectangulares enumerados del E1 al E27, con un peso total de 29,226 kilogramos. En la otra caja se encontró un bolso de color negro con 27 paquetes numerados del E1 el E27, con un peso total de 29,273 kilogramos. Ambas cajas sumaron la cantidad de 58,499 kilogramos.

Los paquetes fueron sometidos al análisis primario de campo, que dieron positivo a cocaína. La droga, que en España está valorada en unos US$ 3,5 millones, fue incautada.

Por el hecho fueron aprehendidos y actualmente están acusado, esperando el juicio oral, los funcionarios de la Dinac Mario Milciades Mosqueira Matiauda y Cosme Hernán Zárate Martínez; además de Juan Ariel Delgado Barreto y Ronaldo Andrés Ortiz Villalba, exempleados de la firma LongPort, que opera en forma tercerizada en la principal terminal aérea paraguaya.

