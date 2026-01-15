Imputan a abogado y empresario, proveedor del Estado, tras incautación de una camioneta robada en Brasil

La fiscala de Villarrica, Rosa María Arzamendia, imputó al abogado y empresario Moisés Alberto Arévalos Talavera, de 41 años, por la presunta comisión del hecho punible de reducción, tras la incautación de una camioneta denunciada como robada en la República Federativa del Brasil.

El procedimiento se realizó el pasado fin de semana durante un control rutinario llevado a cabo por agentes del Departamento de Control de Automotores, Regional N° 12 – Guairá y Caazapá, en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Villarrica.

Según el informe policial, los intervinientes observaron una camioneta Toyota Hilux, color plata, año 2021, estacionada a un costado de la ruta PY08, sin matrícula y con la llave en poder del ahora imputado. Al verificar inicialmente los datos del rodado en el sistema informático de la Policía Nacional, no se encontraron registros coincidentes, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo.

Durante la verificación física, los agentes procedieron a controlar el número de chasis, identificado como 8AJBA3CD8M1644222, que tampoco arrojó resultados en la base de datos nacional. Ante la situación, se realizó la consulta correspondiente con autoridades policiales de Brasil, quienes confirmaron que el vehículo contaba con una denuncia de hurto presentada el 23 de diciembre de 2025 en la ciudad de Feira de Santana, estado de Bahía.

Los agentes dieron aviso a la fiscala Rosa María Arzamendia, titular de la Unidad Penal N° 2 de Villarrica, quien se constituyó en el caso y ordenó la incautación del rodado para su resguardo.

No obstante, la representante del Ministerio Público dispuso la liberación de Arévalos Talavera, quien fue notificado del proceso y quedó en libertad, con la obligación de presentarse ante la Fiscalía en los próximos días.

El ahora imputado es un conocido dirigente político de la zona de Guairá y cuñado del diputado Fernando Ortellado, además de figurar como proveedor del Estado a través de su empresa Constructora Sol del Guairá.

Es de un conocido suyo, dijo

De acuerdo con el expediente fiscal, Arévalos manifestó a los intervinientes que la camioneta no era de su propiedad, sino de un conocido suyo, a quien identificó como Francisco Dávalos. Sostuvo además que se encontraba aguardando la entrega de los documentos del vehículo para proceder a su comercialización y que desconocía completamente que el rodado contaba con una denuncia de hurto en Brasil.

Registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) señalan que el imputado fue adjudicado con obras públicas, entre ellas refacciones en la Gobernación de Caazapá y trabajos viales en distritos del departamento de Guairá.

Según informaciones extraoficiales, Arévalos Talavera también estaría vinculado al exdiputado Ever Noguera, con quien mantendría relaciones como socio de negocios y presunto financista.