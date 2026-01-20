San Pedro: llegan máquinas para la reparación de la ruta PY08

El intendente municipal de Lima, Juan Manuel Ávalos (Alianza), y otros referentes del departamento, confirmaron la llegada de maquinarias a la zona de obras. Además, indicaron que los equipos viales ya se encuentran instalados en un campamento en la cercanía del puesto de pesaje ubicado sobre la misma ruta PY08, en la citada ciudad.

Conforme a los datos proveídos por los pobladores, la tarea de reparación del trayecto de unos 150 kilómetros, que comprende desde Calle 6.000, distrito de Guajayvi, departamento de San Pedro, hasta Azote’y, departamento de Concepción, ya estaría empezando apenas se termine la distribución de las cuadrillas de obreros con sus respectivos elementos de trabajo en los puntos más urgentes.

Al respecto, Ávalos explicó ayer que, según el informe que le proveyeron, todavía falta que llegue una importante cantidad de equipos viales para acoplarse a los que ya se encuentran en el campamento.

“Por fin están llegando las maquinarias a nuestro departamento para la reparación de la peligrosa ruta PY08, cuyo mal estado de la vía ya provocó varias muertes de personas en accidentes de tránsito. Ojalá que con el mantenimiento del tramo disminuyan los hechos lamentables que ya enlutaron a muchas familias de San Pedro y de compatriotas de otras ciudades del país”, apuntó el jefe comunal.

Que empiecen los trabajos

Por su parte, la concejal departamental Sonia Medina, una de las voceras de los ciudadanos autoconvocados que salieron a manifestarse en la ruta la semana pasada, refirió que la reparación de la ruta PY08, en el trayecto Calle 6.000–Azote’y, debe comenzar inmediatamente. Esperan que cuanto antes las máquinas estén listas para cumplir con el compromiso firmado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), aseveró.

Por otro lado, comentó que, luego de las seguidillas de accidentes de tránsito en la jurisdicción de Lima y Guajayvi, con un saldo de cuatro fallecidos, el MOPC realizó el bacheo de la vía en los lugares más peligrosos donde se registraron los cuatro últimos percances.

Los trabajos comienzan luego de que tres legisladores -Esperanza Martínez, Ever Villalba y Yolanda Paredes- hayan presentado recientemente una denuncia penal ante el Ministerio Público, para determinar posible responsabilidad de autoridades del MOPC en dichas muertes. Ayer, la senadora Esperanza Martínez dijo a través de su cuenta en X que espera que la Fiscalía dé curso a la denuncia presentada.

El contrato

El Ministerio de Obras Públicas firmó el pasado 14 de enero el contrato con la empresa TOCSA S.A. por más de US$ 15 millones, para el mantenimiento y mejoramiento de la ruta PY08, según había informado la cartera. El tramo a ser intervenido abarca 151 kilómetros y conecta la rotonda Cruce 6000, en San Estanislao (San Pedro), con Azotey (Concepción).

Durante el acto de la firma, la ministra Claudia Centurión afirmó que las labores del MOPC no se limitarán a la ejecución de nuevas obras, sino que incluirán un intenso trabajo de recuperación y mantenimiento de la infraestructura existente. “Nuestras tareas de mantenimiento y de intervención no acaban”, seguró.