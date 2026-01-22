Soja en el Ybytyruzú: denunciantes, productores y municipio buscan salida al conflicto ambiental

La reunión se desarrolló hoy jueves en la compañía Santa Catalina. Los vecinos de distintas comunidades expusieron nuevamente su preocupación por la presencia de sojales, presuntamente ubicados dentro del área protegida del Ybytyruzú o en su zona de amortiguamiento.

Los pobladores reclamaron el cese de las actividades agrícolas que impliquen fumigación química, principalmente de soja. Argumentaron que el uso de glifosato y otros agroquímicos afecta tanto al ecosistema como a parcelas de productores que trabajan con caña dulce orgánica.

Durante el encuentro, los denunciantes exigieron que la Municipalidad de Independencia adopte medidas concretas mediante resoluciones u ordenanzas que limiten o prohíban la fumigación en áreas cercanas a comunidades rurales, cursos hídricos y zonas protegidas.

Mades delimitó área

El intendente José Resquín confirmó que el municipio recibió recientemente un informe del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que delimita de manera precisa el área de recursos manejados y su zona de amortiguamiento.

“Constatamos que esta comunidad se encuentra dentro del área de recursos manejados, por lo que como municipio estamos en contra de la plantación de soja en esta zona”, afirmó el jefe comunal tras la reunión.

Resquín señaló además que, en caso de que los productores continúen con la intención de cultivar soja en sectores prohibidos, la Municipalidad presentará denuncias formales ante el Ministerio Público para la protección del área natural.

No obstante, el intendente explicó que se busca una salida dialogada al conflicto, teniendo en cuenta que muchos productores ya realizaron inversiones importantes y que, en su mayoría, se trata de agricultores paraguayos.

En ese sentido, anunció la conformación de una mesa de diálogo en la sede municipal para la próxima semana, con la participación de cinco productores y cinco representantes de la comunidad, a fin de buscar alternativas productivas que no impliquen el uso de agroquímicos.

“Definitivamente soja no, pero se puede plantar otro tipo de rubros que no requieran fumigación ni agrotóxicos”, sostuvo Resquín.

Por su parte, Gloria Martínez, pobladora de Santa Catalina y una de las principales denunciantes, celebró lo que consideró un avance significativo tras años de reclamos. “Después de tanta lucha, ya se reconoció que es área de reserva manejada y que no se va a poder plantar ni fumigar soja”, expresó, destacando que la decisión responde a una postura firme de la comunidad.

Martínez indicó que aún quedan instancias de diálogo con los productores, pero reiteró que la comunidad no aceptará la fumigación química en la zona bajo ninguna circunstancia.

Los productores de soja presentes en la reunión manifestaron, por su parte, que la delimitación del área protegida les resultaba ambigua, ya que —según alegan— nunca recibieron información clara y precisa sobre dónde pueden cultivar y dónde no.

Aseguraron que una vez que el Mades entregue oficialmente la información técnica solicitada, evaluarán las medidas a adoptar respecto a los cultivos actualmente instalados.

El conflicto se arrastra desde hace meses y dio lugar a denuncias ante el Mades, la Municipalidad de Independencia y la Fiscalía de Villarrica, por la supuesta expansión de sojales en sectores sensibles del Ybytyruzú.

La Fiscalía de Delitos Ambientales abrió varias investigaciones relacionadas con cultivos cercanos a arroyos, viviendas, escuelas y pozos de agua, e incluso dentro del perímetro de la Reserva de Recursos Manejados del Ybytyruzú.

La agente fiscal Jadiyi Ortiz confirmó en su momento la realización de allanamientos, constituciones y pedidos de informes técnicos, incluyendo evaluaciones de impacto ambiental y georreferenciación de las parcelas denunciadas.