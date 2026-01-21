Camilo Pérez se rodea de averiados y procesados en la gestión de Nenecho

Camilo Pérez López Moreira, actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y precandidato a intendente de Asunción por el movimiento Honor Colorado, con miras a las internas municipales del 7 de junio, está en plena campaña y en los mitines se rodea de cuestionados políticos y exfuncionarios de la administración del acusado Óscar “Nenecho” Rodríguez (cartista) por el caso “detergentes de oro”.

El exjefe comunal cartista renunció al cargo a mediados del año pasado, tras el informe final del interventor Carlos Pereira, quien confirmó irregularidades denunciadas en una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).

Asumió en reemplazo de Nenecho el entonces concejal cartista Luis Bello, a quien también le acompaña el entorno del exintendente capitalino. Ahora, también rodean a Camilo Pérez personas averiadas.

El aspirante capitalino se autodefine como el cambio y usa el eslogan: “Asunción Puede”. El 29 de noviembre pasado, en un mitin en Capital, dijo: “Me identifico plenamente con el Partido Colorado desde hace muchos años y por sobre todo me siento capaz de cambiar la cara de Asunción”.

Pero la realidad muestra que se rodea de cuestionados como el actual concejal de Asunción, el cartista y presidente de la seccional N° 22 Miguel Sosa, quien también busca la reelección para el periodo (2026-2031).

Sosa es uno de los artífices del proyecto de préstamo de G. 184.000 millones pedido por el intendente Bello. El dinero fue para pagar aguinaldos y deudas heredadas del exintendente Nenecho.

Exdirectora de Nenecho, muy cerca de Camilo Pérez

También aparece muy de cerca en la campaña de Pérez la exdirectora de Nenecho y procesada en el caso “detergentes de oro”, Nidia Rosa López, actual directora general de Correos del Paraguay (Dinacopa).

En septiembre pasado, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, decretó la suspensión condicional del procedimiento por un año para la exdirectora General de Gestión y Reducción de Riesgos de la Municipalidad de Asunción, Nidia Rosa López de González, quien fue procesada por lesión de confianza y asociación criminal, en el caso “detergentes de oro”.

El magistrado impuso la obligación de pagar en concepto de reparación del daño la suma de G. 200.000.000, depositada en una cuenta corriente a nombre de la Municipalidad de Asunción.

En tanto que como reparación del daño social, se estableció la obligación para Nidia López de pagar en total G. 15.000.000 al equipo responsable de las festividades de homenaje a la Virgen de los Milagros de Caacupé, que deberá hacerlo en un solo pago.

El primer anillo y el apoyo de Latorre

Camilo Pérez es arropado en Capital por el equipo político que responde al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien además aspira al cargo de vicepresidente de la República en la chapa de Honor Colorado con Pedro Alliana con miras al 2028.

El equipo lo integran, entre otros, Jorge “Turi” Cappello Bernal, secretario privado del presidente Santiago Peña; el titular de Essap, Luis Fernando Bernal, y el actual intendente Luis Bello.

En su momento, el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar afirmó que si Camilo Pérez fracasa, el golpe político recaerá directamente sobre Raúl Latorre.