Fuerza Republicana presentará precandidato a intendente en Ayolas

El ahora aspirante a la intendencia ayolense, Gabriel Alfonzo, anunció a través de un comunicado, que aceptó la precandidatura con orgullo y compromiso. Destacó que su decisión responde a la confianza depositada por referentes del movimiento.

En ese sentido, aseguró que asumirá el desafío con responsabilidad, convicción y el firme propósito de trabajar por una Ayolas con más oportunidades, desarrollo y bienestar para todos los sectores de la comunidad.

“Agradezco profundamente la confianza depositada en nuestro selecto equipo político por parte de los líderes Hugo Velázquez, Luis Pettengill y del jefe de campaña, el diputado Carlos Núñez”, expresó Alfonzo. Resaltó el acompañamiento recibido desde la conducción nacional del movimiento Fuerza Republicana.

En comunicación telefónica con la emisora FM Misión 93.1, el precandidato manifestó que en la fecha mantuvo una reunión con Hugo Velázquez, el senador y precandidato a la presidencia Luis Pettengill (ANR – FR) y el jefe de campaña del movimiento, el diputado Carlos Núñez (ANR – FR). “Efectivamente hemos resuelto aceptar, y ahora nos queda trabajar”, señaló.

Partido Colorado va confirmando sus candidatos

En otro momento, Alfonzo indicó que se encuentra en conversaciones con grupos de amistades interesados en pugnar por espacios en la lista de concejales municipales. Señaló que actualmente en el distrito ayolense se cuenta con tres precandidatos y que, en los próximos días, el movimiento Honor Colorado estaría confirmando a su figura para las elecciones municipales del 2026.

Asimismo, mencionó que se mantienen conversaciones con representantes de los movimientos Añetete y Causa Republicana, liderada por la senadora Lilian Samaniego (ANR), con el objetivo de consensuar la presentación de un solo candidato que represente al sector de

La disidencia colorada en Ayolas

Finalmente, indicó que a este grupo se estarían sumando personas que estarían abandonando el movimiento Honor Colorado, liderado en Misiones por el diputado Carlos Arrechea (ANR - HC) y el gobernador Richard Ramírez (ANR - HC), así como por otro sector encabezado por el senador Derlis Maidana (ANR - HC) y el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Michel Flores.