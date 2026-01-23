IPS asegura 90% de disponibilidad de medicamentos y atribuye faltantes a trabas en licitaciones

Pacientes del Instituto de Previsión Social (IPS) denuncian de manera constante la falta de fármacos básicos en los distintos hospitales de la previsional. Ante esta situación, un equipo de ABC TV conversó este martes con autoridades responsables del parque de medicamentos de la institución.

La directora de Logística del IPS, Cinthia Flecha, explicó que el desabastecimiento registrado en algunos fármacos se debe, en gran medida, a la burocracia derivada de protestas presentadas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“Cada vez que se emite una orden de compra, pueden darse dos situaciones: que el proveedor tenga que fabricar el producto o que deba importarlo, y a ambos se les otorga un plazo. Nuestro mayor problema actualmente son los llamados suspendidos por la DNCP. Necesitamos que nos ayuden con eso porque nos genera atrasos”, señaló.

Asimismo, adelantó que se encuentra en curso una importante licitación que contempla la provisión de medicamentos críticos para el tratamiento de diabetes, hipertensión y otras patologías.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Pacientes de IPS denuncian largas esperas para conseguir turno y ser atendidos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Disponibilidad del 90% del cuadro básico

Por su parte, la jefa del Departamento de Administración de Suministros Médicos del IPS, Martha Flor, informó que de los 539 medicamentos que conforman el cuadro básico, la institución cuenta actualmente con un 90% de disponibilidad. El porcentaje restante corresponde a productos cuya entrega aún está pendiente.

Entre los medicamentos con faltantes, mencionó la dapagliflozina, que -indicó- recientemente ingresó al sistema, pero se agotó rápidamente debido a la alta rotación de recetas. No obstante, aseguró que el IPS dispone de telmisartán, losartán, todas las variedades de insulina y metformina.

Flor también indicó que esta época del año suele registrar un aumento considerable en la demanda, ya que muchos asegurados aprovechan la temporada de vacaciones para acudir a consultas médicas, lo que provoca un incremento en el consumo de medicamentos.

Lea más: Integración Salud-IPS: aceleran plan mientras asegurados denuncian un “colapso inminente”

En cuanto a la conservación de los fármacos, explicó que el IPS cuenta con dos cámaras refrigeradas destinadas al almacenamiento de medicamentos oncológicos e insulinas en sus distintas presentaciones. Acotó que desde estos centros, los productos son distribuidos a las farmacias de todo el país mediante un sistema de ruteo con vehículos institucionales.