Asunción: nuevo cierre de Eusebio Ayala genera caos y rabia en comerciantes

Este lunes, la avenida Eusebio Ayala sufrió un nuevo cierre parcial en su carril de salida de Asunción, que provocó un caos vehicular. La medida, que afecta al tramo entre Domingo Montanaro y Teniente Ramírez Franco, corresponde a las obras del desagüe pluvial del Abasto, cuenca Itay.

La obra había sido prometida por el exintendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), con los bonos G8 (2022), pero el dinero fue desviado a gastos corrientes, en su mayoría salarios. Los trabajos que están siendo gestionados por la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), generan largas filas y demoras excesivas.

Según informaron los ingenieros a cargo de la obra, la intervención actual consiste en el cambio de la capa asfáltica instalada en enero del año pasado, durante las primeras intervenciones. El proyecto busca mejorar el sistema de drenaje de la cuenca Itay para reducir las inundaciones en zonas críticas de la ciudad. Sin embargo, la repetición de tareas en tramos ya habilitados desató fuertes críticas por la falta de planificación municipal.

Comerciantes de la zona manifestaron su rabia y desesperación ante un nuevo cierre de la avenida, que durante varios meses del año pasado dejó nulas ventas. Según reportaron, las obras ya generaron el cierre de varios locales de forma definitiva.

Indignación

Olegario Farrés, dueño de un comercio de la zona, relató que el año pasado apenas pudo operar tres meses con relativa normalidad. La falta de estacionamiento y el difícil acceso alejaron a sus clientes habituales hacia otros sitios sin tantos problemas viales. Esta crisis lo obligó a liquidar a parte de su personal, afectando el sustento de varias familias trabajadoras de la zona.

A pesar de la nula actividad, el comerciante dijo que la Municipalidad le exigió sin reparos el pago de impuestos inmobiliarios, que el año pasado superó los G. 14 millones. Además, señaló que, pese al perjuicio ocasionado, funcionarios municipales recorren la zona para controlar el pago, mientras las calles siguen totalmente destruidas.

El comerciante lamentó que a apenas unas cuadras, en Fernando de la Mora, los comercios estén floreciendo; mientras en Asunción deben pagar altísimos costos en tributos sin contraprestación por parte de la comuna.

Aunque la Municipalidad informó oficialmente que los trabajos solo durarían un día, los vecinos aseguran que la comunicación que recibieron es que continuarán este martes.

Los trabajos

En el sitio se observó maquinaria pesada removiendo el asfalto viejo para nivelar el terreno antes de la nueva aplicación. Sin embargo, también se vio a obreros utilizando herramientas manuales para remover escombros y preparar la calzada donde se colocará la mezcla asfáltica, lo que aumentó las dudas de los vecinos sobre la factibilidad de que los trabajos terminen rápido.

Además del caos vial, denuncian constantes cortes en el servicio de agua corriente debido a las excavaciones en la vía pública en toda la zona. Para muchos ciudadanos, este tramo de la avenida se ha vuelto el símbolo de una gestión municipal deficiente.

El desagüe pluvial del Abasto fue adjudicado por Nenecho Rodríguez al Consorcio Pluvial Abasto, integrado por Covipa y Chaves Construcciones, y representado legalmente, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani.

El costo total de la obra es de G. 71.393 millones, de los cuales, según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se habrían pagado G. 23.792 millones.

Cambios y deudas

El proyecto enfrenta problemas al menos desde junio del año pasado, todavía bajo la administración de Rodríguez. La contratista reportó la necesidad de la “readecuación de las aductoras de agua” de la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) y el retraso en los pagos por parte de la comuna.

Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, había informado de una deuda de G. 7.328 millones con la contratista, producto de la falta de pago de al menos cinco certificados hasta el mes de junio, monto que hasta septiembre del año pasado, ascendía a casi G. 15.000 millones, según fuentes de la comuna. Este atraso provocó un proceso de avenimiento, por parte de la empresa, con el objetivo de la suspensión del contrato por falta de pago.

Desvío e intervención

El interventor Carlos Pereira, documentó “terribles prácticas ilegales” durante la gestión de Nenecho, como la utilización de una “cuenta única” y el desvío G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022) que debían ser para obras. De las ocho cuencas prometidas con ese dinero, Rodríguez apenas empezó cuatro, pero no terminó ninguna.

Pereira reportó además un sobrecosto de más de US$ 8 millones en las adjudicaciones de las obras, respecto al plan de inversión de los bonos, aprobado por la Junta Municipal en 2022. En su informe final, reportó que la obra del Abasto tenía un avance de obras aproximado de un 35 %.

En el citado documento, constaba un informe de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), a pedido de Pereira, que reportó varios problemas, como" retrasos constantes en el cronograma de ejecución" en las obras iniciadas, “inconvenientes no previstos en el proyecto original” y “problemas propios de la naturaleza de las obras”.

Rodríguez renunció al cargo el 22 de agosto, minutos antes de la presentación del contundente informe final del interventor y ante la inminencia de su destitución, anunciada por su propio movimiento, el cartismo. El exintendente enfrenta por lo menos ocho procesos judiciales, incluyendo una acusación formal por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.