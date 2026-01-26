Asunción: once concejales cómplices de Nenecho buscan el “rekutu”

En las próximas elecciones municipales de 2026, más de la mitad de los concejales de Asunción —14 de sus 24 miembros— pretenden volver a la Junta Municipal. Once de ellos fueron cómplices de la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Los ediles que avalaron con sus votos, el desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), ahora buscan el “rekutu”.

Estos concejales formaron parte de una mayoría de 14 concejales que durante toda la gestión Rodríguez, avalaron al intendente, pese a que conocían las denuncias de desaparición de fondos. En mayo de 2024, esa mayoría avaló la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2023, pese a que ABC ya había reportado el desvío.

Aun tras la confirmación del desvío por parte de la Contraloría General de la República (CGR), el mismo grupo de concejales, con algunas variaciones, avaló la ejecución 2024. Esta mayoría cómplice actuó como un escudo político que blindó y dio “gobernabilidad” al exintendente, permitiendo la continuidad de prácticas ilegales en la Municipalidad.

Recién con la intervención de la Municipalidad de Asunción algunos de ellos decidieron “soltarle la mano” a Nenecho. El interventor Carlos Pereira confirmó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Rodríguez desvió G. 512.000 millones que eran para obras, a gastos corrientes, en su mayoría salarios.

Cómplices que van por el “rekutu”

Entre los concejales que pretenden el “rekutu” y que fueron cómplices de Nenecho, están los cartistas: Nasser Esgaib, Marcelo Centurión, César “Ceres” Escobar, Miguel Sosa, René Calonga, y Mariano Cáceres.

También buscan un nuevo periodo los colorados disidentes: Arturo “Tuki” Almirón, Carlos González (como suplente) y Jesús Lara. El pacto “azulgrana” incluye a los liberales aliados del cartismo, Augusto Wagner y Ramón Ortiz, también buscan volver a la junta. Félix Ayala, otro integrante del “pacto”, ya no se postula a un nuevo periodo.

Karina Acuña, quien asumió como suplente del actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), después de la renuncia de Nenecho, afirmó que también buscará un lugar en la Junta, esta vez como titular.

En la oposición, también buscan volver a ocupar un escaño en la Junta Municipal: los liberales Fiorella Forestieri y Humberto Blasco; además de los concejales Álvaro Grau, Jazmín Galeano y Pablo Callizo de Patria Querida.

Pacto de gobernabilidad

El bloque del pacto “azulgrana”, fue fundamental para proteger al exintendente de los pedidos de fiscalización. En septiembre de 2024, estos mismos ediles bloquearon un intento de intervención planteado por la oposición.

Ediles como Miguel Sosa encabezaron las maniobras para archivar las denuncias ciudadanas y periodísticas. La complicidad se mantuvo firme hasta que la presión ciudadana se volvió insostenible.

El discurso de los aliados del exintendente cambió abruptamente cuando la destitución de Nenecho se volvió un hecho inminente. Recién entonces, figuras del cartismo y la disidencia colorada calificaron la gestión como una “granada sin seguro”. Empezaron a cuestionar la falta de pagos a proveedores y el abandono de la infraestructura municipal.

Ante la inminente salida forzosa, Óscar “Nenecho” Rodríguez presentó su renuncia al cargo el 22 de agosto. El informe final de la intervención reportó además una superpoblación de más de 9.119 funcionarios y un desorden administrativo que costaba millones de dólares mensualmente.

Rodríguez dejó la intendencia con ocho investigaciones penales contra su gestión, entre ellas una acusación formal por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como “detergentes de oro”.

Actual intendente

Tras la renuncia, la Junta Municipal eligió a Luis Bello (ANR-cartista) como el nuevo intendente asunceno. Ya como presidente de la Junta Municipal, Bello fue uno de los concejales que más firmemente avaló a Nenecho.

La administración de Luis Bello mantiene el mismo rumbo financiero de su antecesor. En diciembre de 2025, consiguió que la misma mayoría le avale un nuevo préstamo de US$ 28 millones para “bicicletear” deudas heredadas y aguinaldos. Los intereses de este crédito representan un gasto de G. 3,5 millones por hora para los contribuyentes.

Concejales de Asunción que quieren el “rekutu”

Cartismo

Nasser Esgaib

Marcelo Centurión

César “Ceres” Escobar

Miguel Sosa

René Calonga

Mariano Cáceres

Karina Acuña

Disidencia colorada

Arturo “Tuki” Almirón

Carlos González (suplente)

Jesús Lara

Oposición

Augusto Wagner (PLRA)

Fiorella Forestieri (PLRA)

Ramón Ortiz (PLRA)

Humberto Blasco (PLRA)

Álvaro Grau (PPQ)

Jazmín Galeano (PPQ)

Pablo Callizo (PPQ)

Ya no se postulan

Rosanna Rolón (ANR-independiente)

Félix Ayala (PLRA)

Daniel Ortiz (PLRA)

Paulina Serrano (PPQ)

Juan Carlos Ozorio (ANR-HC)

Luis Bello, intendente (ANR-HC)

Siguen analizando

Juan José Arnold (ARN-disidente)

Javier Pintos (ANR-HC)