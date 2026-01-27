Cables caídos generan peligro en Mariano Roque Alonso

Un equipo de ABC TV verificó que varios cables están abandonados y caídos en el barrio María Auxiliadora de Mariano Roque Alonso, lo que representa un riesgo para los pobladores.

Liz Martínez, vecina denunciante, señaló que la situación se arrastra desde hace tiempo y que solo hubo una intervención parcial por parte de una empresa de telefonía.

La vecina advirtió que la presencia de los cables expone a niños y peatones, más aún ante el inminente inicio de las clases.

“Tenemos niños que andan en bicicleta y acá cerca hay una escuelita. En breve van a empezar las clases y necesitamos que vengan a alzar los cables o cortarlos”, dijo.

Cables sin conexión y falta de respuestas

Según la denunciante, varios de los cables no tendrían ninguna función activa y habrían sido abandonados por las empresas proveedoras del servicio.

Indicó que realizó reiterados llamados a las telefonías, sin obtener respuestas ni soluciones concretas hasta el momento. Además, los vecinos desconocen si los cables aún cuentan con algún tipo de descarga eléctrica, lo que incrementa la preocupación.

Zona señalizada y sin alumbrado público

Martínez explicó que, ante la falta de intervención, los propios vecinos se vieron obligados a señalizar el lugar utilizando neumáticos y otros elementos para evitar accidentes, teniendo en cuenta que se trata de una calle con importante circulación vehicular.

A esto se suma otro factor de riesgo, que es la falta de iluminación pública durante la noche, ya que el alumbrado no funciona, lo que vuelve aún más peligrosa la situación.

Los vecinos reiteran el pedido a las empresas responsables para que retiren o reparen definitivamente los cables, antes de que ocurra algún incidente.