Fiscalía pide ratificar prisión a procesada por amenazas a periodista

La imputada por coacción y amenaza de hecho punible, Evelin Librada Paredes Frutos (40), apeló la resolución del juez penal de garantías N° 8 José Delmás, que dictó su prisión preventiva. La misma solicitó el levantamiento de dicha medida y la aplicación de una menos gravosa. Esto en el marco de la causa en al que se indaga las amenazas que recibió el periodista Carlos Benítez por las publicaciones relacionadas a la mafia de los pagarés.

El recurso se encuentra en el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, de la capital, integrado por Bibiana Benítez Farías José Agustín Fernández y Delio Antonio Vera Navarro, que tendrá a su cargo ratificar o no la medida de prisión preventiva que pesa contra Evelin Paredes.

Lea más: Imputan y piden medidas para abogada que habría dirigido amenazas a periodista

Por su parte la fiscala Ruth Benítez, tras ser notificada del planteamiento de la defensa, solicitó al tribunal de alzada que rechace la pretensión de Paredes Frutos y en consecuencia, confirme la prisión preventiva para la mujer.

Es preciso recordar que Evelin Paredes y la abogada Zully Concepción Ortiz García, fueron detenidas el pasado jueves 22 de enero, en los allanamientos realizados por las fiscalas Ruth Benítez, Diana Gómez e Irma Llano, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos. Además, ya cumplen prisión en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple), en Emboscada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Mafia de los pagarés: cuestionan silencio de la Corte ante reiterados pedidos de auditorías

Imputada por amenazas, también afronta sumario en la UNA

Evelin Paredes figura como funcionaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En ese carácter, enfrenta un sumario administrativo desde el año 2023, proceso que actualmente se encontraría en instancia del Rectorado de la UNA, para la asignación de un juzgador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dicho proceso administrativo se inició tras la denuncia del Prof. Dr. Rafael Fernández, quien es Director de Asistencia Legal a Personas de Escasos Recursos Económicos de la UNA. Según relató Fernández a ABC, Evelin Paredes había sido asignada al departamento jurídicos para cumplir funciones.

Lea más: Cae supuesta instigadora de amenazas a periodista

“Estuvo cumpliendo funciones en el departamento hasta que surgió un problema por reiteradas ausencias, pero desde el punto de vista de los documentos que presentaba”, según comentó Fernández.

Al surgir esa situación, el Prof. Dr. Rafael Fernández refirió que comenzó a verificar cada uno de los 22 documentos de pedidos de permiso que presentó la funcionaria Evelin Paredes, con la supuesta firma de Fernández, quien constató que “eran firmas burdas”.

Los permisos presentados por Paredes con la presunta firma de Fernández, datan de julio de 2022 a marzo de 2023, por los que fue sumariada en 2023, hasta hoy no tiene tampoco una sanción conocida, en la casa de altos estudios.

Lea más: “Mafia de los pagarés”: denunciante se convierte en denunciada

Abogada habría instigado a su amiga para lanzar amenazas a periodista

Entre las 19:30 y las 21:30 del 18 de septiembre de 2025, personas aún no identificadas atacaron con disparos contra la casa del periodista Carlos Benítez, en Lambaré. Uno de los proyectiles impactó contra la verja de la propiedad y otro traspasó la puerta principal de madera, una mampara de blíndex y terminó en el quincho, ubicado en la parte trasera. Benítez denunció este ataque y también amenazas que llegaban por redes sociales.

En el marco de esta causa, el 30 de octubre de 2025, la fiscala Ruth Benítez llevó a cabo un procedimiento en un taller mecánico, donde fue detenido Luis Alberto Quintana Acosta, como principal sospechoso de realizar las amenazas contra el periodista Carlos Benítez, por las publicaciones que denunciaban y exponían la mafia de los pagarés.

Lea más: Balearon la vivienda del periodista Carlos Benítez en Lambaré

Resulta que a través de elementos obtenidos dentro de la causa también se pudo llegar hasta Evelin Paredes, quien sería pareja sentimental ocasional de Luis Quintana, y a su vez, la citada sería amiga y también vecina de la abogada Zully Ortiz, interviniente en casos relacionados a la mafia de los pagarés.

Con base a esos datos, en la imputación fiscal se plantea la hipótesis de que en la relación entre Paredes y Quintana existió una sólida confianza, la cual habría sido aprovechada por la mujer en cada encuentro con el mecánico, para apoderarse del celular del mismo y realizar publicaciones en el perfil del medio digital de Carlos Benítez a través del perfil de Quintana.

Lea más: Periodista asegura en un “90%” que ataque provino de la mafia de los pagarés

Sin embargo, el contenido de esas publicaciones no habrían sido realizado por Paredes, sino que ella al contar con el teléfono de Quintana, se ponía en contacto la abogada Zully Ortiz, con quiten tiene una relación de amistad, y la última le remitía información vinculada a los casos de la mafia de los pagarés para publicarla, con datos erróneos y sensibles de los expedientes.

Además, Eveli Paredes habría enviado desde el perfil de Luis Quintana al perfil del medio de comunicación digital, publicaciones que involucraban al denunciante Carlos Benítez, muchas de manera coactiva para que cesen las publicaciones.