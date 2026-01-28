Caja fiscal: gremios docentes en “alerta máxima” anuncian protestas en todo el país

De manera sorpresiva, miembros de la Comisión Permanente del Parlamento Nacional, decidieron esta mañana aprobar el tratamiento del proyecto de ley de reforma de la caja fiscal, que afecta a docentes, militares y policías, para el próximo jueves 5 de febrero.

La decisión se tomó luego de dos días de que los mismos congresistas acordaron la creación de una mesa técnica para debatir sobre todo los planteamientos para modificar esta caja, que solo en el 2025 presentó un déficit de US$ 380 millones, según datos oficiales.

La moción fue aprobada con once votos (cartistas y aliados) a favor y cinco en contra.

El atropello se dio luego de una reunión entre el presidente de la República, Santiago Peña y el titular del Congreso, Basilio Núñez. Tras el encuentro, Núñez aseguró que ya hubo suficiente debate sobre el tema, alegando que supuestamente se dieron “18 reuniones”.

Protestas y “alerta máxima”

Luego de una reunión esta tarde, referentes de gremios de docentes de escuelas públicas, universidades, policías y militares anunciaron una “movilización general”, que incluye protestas en Asunción y otros puntos del país, para el 5 de febrero.

“Anunciamos movilizaciones con cortes intermitentes de ruta en distintos puntos del territorio nacional ante este atropello”, manifestó Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).

Los sindicatos aseguraron que se declaran también en “estado de alerta máxima”, luego de que los parlamentarios no cumplieron el acuerdo de incorporar una mesa técnica, antes de estudiar el proyecto de ley más detenidamente.

En el caso de los gremios de profesores, Silvio Piris anunció que incluso está latente la posibilidad de no iniciar las clases, el lunes 23 de febrero. “Lastimosamente el 23 de febrero y la primera semana no vamos a tener clases en todas las escuelas del país; es decir, vamos a pelear por la derogación de la ley que ellos aprobaron”, manifestó.

Lo que dijo Luis Ramírez

El ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró que no cuentan con ningún “plan de contingencia” ante el anuncio de los profesores de posiblemente no comenzar las clases.

“Yo creo que hay que analizar profundamente. Se han hecho 18 audiencias públicas donde se ha trabajado, se ha estudiado profundamente. Ha existido un tiempo de debate”, afirmó en contacto con ABC Cardinal.

Luego, aseguró que “todavía estamos trabajando en el diálogo, en la conversación".

Ramírez expresó que el plan de reforma no es un perjuicio para el maestro. “Lo cierto es que el perjuicio real será que en unos años ya no puedan seguir cobrando su jubilación.”