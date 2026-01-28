Plaza que Nenecho maquilló en campaña, está en ruinas y es refugio de adictos

Vecinos del barrio Mburicaó de Asunción denuncian un abandono total de la plaza Celsa Speratti, en la que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) había realizado mejoras en 2021, durante su campaña electoral, pero que después de su victoria, “olvidó”. En los últimos años, el sitio dejó de ser un un espacio familiar y se convirtió en un refugio de adictos y foco de peligro.

En abril de 2021, seis meses antes de las elecciones, Nenecho había inaugurado con bombos y platillos los trabajos de hermoseamiento de la plaza, como parte estratégica de su campaña electoral para la intendencia de Asunción. En ese momento, la plaza lucía camineros reparados y flores nuevas. Se instalaron pergolados para plantas trepadoras y pintura fresca.

Lea más: De intendente a concejal: el plan de “Nenecho” para retornar al poder en Asunción

De ese maquillaje electoral solo quedan escombros y suciedad. El sitio muestra serios signos de abandono, con malezas crecidas en lugar de flores y plantas ornamentales de las que Rodríguez se jactaba. Los contenedores de basuras están repletos y hay montañas de desperdicios esparcidos por todos lados. El pergolado está a punto de caerse, como corolario del estado de ruina de la plaza, mientras que los bancos muestran un deterioro notable.

Lo más notable es que el sitio se ha convertido en un “aguantadero” de personas en situación de calle y de adictos, sobre todo por las noches, dicen vecinos. Estas personas utilizan los bancos para dormir o pasar el tiempo consumiendo sustancias. El olor y el ambiente se vuelven peligrosos al caer la tarde, por lo que vecinos del barrio ya no se atreven a ingresar al predio, aseguran.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Barrio “top”

Entre los vecinos existe un malestar debido a que la zona es considerada cara debido a los elevados impuestos inmobiliarios, pero que no se ve reflejado en el cuidado de la plaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mburicaó, incluido en las zonas urbanas ZU5, ZU10, ZU12 y ZU14, con bases imponibles de entre G. 337.823 y G. 402.547 por metro cuadrado de tierra, figura entre los barrios con base imponible más elevada. Un terreno estándar, de 360 metros cuadrados puede llegar a pagar, solo por el valor de la tierra, entre G. 1,2 millones y G. 1,5 millones.

Lea más: Polémica por Plaza Naciones Unidas: “Nenecho” presume obra entregada con demora

A pesar de los altos aportes, la inversión pública no se ve reflejada. De hecho, no es la primera muestra de abandono por parte del exintendente a este barrio asunceno. La plaza Naciones Unidas, en la misma zona, sufrió años de desidia. Ese espacio verde permaneció clausurado por más de dos años.

Rodríguez había prometido la obra de Naciones Unidas con los bonos G6 (2020). El proyecto había sido adjudicado por su administración a D&D Arquitectura y Construcción por G. 2.094 millones, monto ampliado a G. 2.332 millones. Cinco años después y recién tras su salida, la plaza fue concluida con fondos municipales, debido a que el dinero de los bonos ya no existía en las cuentas de la comuna.

Quiere volver a la Junta

Rodríguez, quien dejó el cargo en agosto del año pasado, ante la inminencia de su destitución y la presentación de un lapidario informe de la intervención a su gestión, anunció que quiere volver a ser concejal en las próximas elecciones municipales.

En los últimos días de diciembre, Rodríguez publicó en sus redes sociales imágenes con la frase “Nenecho 2026″. A varios medios les confirmó que su retorno a la arena política sería una “reivindicación”.

Lea más: Asunción: once concejales cómplices de Nenecho buscan el “rekutu”

El interventor, Carlos Pereira confirmó en su informe final que, mediante “terribles prácticas ilegales“, como la utilización de una “cuenta única”, Rodríguez desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), que debían ser para obras, a gastos corrientes, en su mayoría salarios.

Solo con esa emisión, Rodríguez había prometido ocho obras de infraestructura. Empezó cuatro y no terminó ninguna, dejando además obras inconclusas que, hasta hoy, son un calvario para los vecinos de los barrios afectados. El dinero ya no existe y el actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), deberá continuar los proyectos con fondos propios de la comuna, provenientes del cobro de tributos.