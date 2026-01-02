Juicio a Erico Galeano por el caso A Ultranza sigue durante feria judicial

El juicio oral y público que afronta el senador Erico Galeano Segovia, acusado de supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco de la causa “A Ultranza Py”, se desarrollará durante la feria judicial con la producción de pruebas tanto documentales como testificales, ofrecidas por Fiscalía y la defensa.

Teniendo en cuenta que la última audiencia del juicio, en el 2025, se realizó el martes 30 de diciembre; y que el Código Procesal Penal en su Artículo 373 establece el plazo máximo de 10 días para la prosecución de un debate oral, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado fijó la continuidad del juzgamiento al parlamentario colorado para el viernes 9 de enero.

Durante la feria judicial, que se extenderá hasta el viernes 30 del presente mes, se realizarán dos audiencias más (lunes 19 y el jueves 29) de acuerdo con lo señalado por los jueces de Sentencia Pablino Barreto (presidente del colegiado), Inés Galarza y Juan Dávalos.

El presente juicio inició el lunes 25 de agosto de 2025 y podría finalizar durante la feria judicial, en atención a que ya solo restan algunas pruebas por producir, para luego pasar a los alegatos finales de las partes.

Acusación contra Erico Galeano en caso A Ultranza

La acusación presentada por los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta señala que el senador Erico Galeano estuvo al servicio de la organización criminal que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021.

En ese contexto, el ahora legislador acusado habría brindado apoyo logístico al esquema criminal, con el préstamo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que los líderes del supuesto clan narco; es decir, Miguel “Tío Rico” Insfrán y Sebastián Marset, así como otros que también están acusados por el esquema criminal, puedan trasladarse dentro del país.

La Fiscalía indica también que Erico Galeano, además de obtener los beneficios económicos a sabiendas de que provenían del esquema de tráfico de drogas, que fue desbaratado en la Operación A Ultranza, habría permitido que “Tío Rico” introduzca al sistema financiero legal sus activos, con la compra de un inmueble en el condominio Aqua Village, en el distrito de Altos, en Cordillera.

En ese sentido, en fecha 14 de octubre del año 2020, Galeano vendió el inmueble a Hugo Manuel González Ramos, quien es sindicado como testaferro de Miguel Insfrán Galeano y continúa prófugo de la Justicia.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, sustentada en el juicio oral con la declaración de varios testigos y pruebas documentales, la transacción fue por la suma de US$ 1.000.000, que Erico recibió en efectivo y en el acto, teniendo que usar incluso un contador de billetes para el conteo del dinero cobrado.