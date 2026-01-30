Mafia de los pagarés: Tribunal ratifica la prisión de procesada por amenazas

La procesada por supuesta coacción y amenaza de hechos punibles, en calidad de autora, Evelin Librada Paredes Frutos (40), seguirá cumpliendo prisión preventiva, así lo determinó el Tribunal de Apelación, conformado por Adriana Giagni, Paublino Escobar y Camilo Torres, por medio de su Auto Interlocutorio (AI) N° 11. La misma está investigada por supuestamente amenazar al periodista Carlos Benítez, por las publicaciones contra la “mafia de los pagarés”.

La mujer había atacado la resolución del juez penal de garantías N° 8 José Delmás, que el 22 de enero ordenaba su prisión preventiva en el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad (Comple), de Emboscada. Al tiempo de pedir la revocatoria de dicha medida, la misma sostuvo que no correspondía la prisión porque los ilícitos investigados son delitos con marco penal de hasta 3 años de cárcel.

Lea más: Fiscalía pide ratificar prisión a procesada por amenazas a periodista

Al momento de dar su opinión, la magistrada Adriana Giagni, señaló con relación a la gravedad de los hechos atribuidos a Paredes Frutos, “es un error considerar que por tratarse de delito un hecho no es grave y en los casos de crímenes sí lo es, como afirma el recurrente. El quantum de la pena es un parámetro a considerar, pero no el único”.

Amenazas para evitar publicaciones sobre la mafia de los pagarés

Añadió la camarista “en el presente caso se ha establecido la gravedad porque se está investigando un hecho que involucra incluso el peligro contra la vida de una persona y actos tendientes a evitar que se dé cobertura y publicidad a cuestiones relacionadas al caso denominado ‘la mafia de los pagarés’, que tiene un gran impacto social al haber perjudicado a una buena parte de la población nacional”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Imputan y piden medidas para abogada que habría dirigido amenazas a periodista

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A esto se suman los peligros de fuga y obstrucción de la investigación, pues según información obtenida en el caso Paredes “al enterarse del hecho, habría incluso cambiado su domicilio, lo que sería muestra de una falta de voluntad de someterse a la persecución penal” y también la misma es renuente a cumplir una orden judicial.

Imputada por amenazas, también afronta sumario en la UNA

Evelin Paredes figura como funcionaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En ese carácter, enfrenta un sumario administrativo desde el año 2023, proceso que actualmente se encontraría en instancia del Rectorado de la UNA, para la asignación de un juzgador.

Dicho proceso administrativo se inició tras la denuncia del Prof. Dr. Rafael Fernández, quien es director de Asistencia Legal a Personas de Escasos Recursos Económicos de la UNA. Según relató Fernández a ABC, Evelin Paredes había sido asignada al departamento jurídico para cumplir funciones.

Lea más: Cae supuesta instigadora de amenazas a periodista

“Estuvo cumpliendo funciones en el departamento hasta que surgió un problema por reiteradas ausencias, pero desde el punto de vista de los documentos que presentaba”, según comentó Fernández.

Al surgir esa situación, Fernández refirió que comenzó a verificar cada uno de los 22 documentos de pedidos de permiso que presentó la funcionaria Evelin Paredes, con la supuesta firma de Fernández, quien constató que “eran firmas burdas”.

Los permisos presentados por Paredes con la presunta firma de Fernández, datan de julio de 2022 a marzo de 2023, por los que fue sumariada en 2023. Hasta hoy no hay tampoco una sanción conocida en la casa de altos estudios.

Lea más: “Mafia de los pagarés”: denunciante se convierte en denunciada

Abogada habría instigado a su amiga para lanzar amenazas a periodista

Entre las 19:30 y las 21:30 del 18 de septiembre de 2025, personas aún no identificadas atacaron con disparos contra la casa del periodista Carlos Benítez, en Lambaré. Uno de los proyectiles impactó contra la verja de la propiedad y otro traspasó la puerta principal de madera, una mampara de blíndex y terminó en el quincho, ubicado en la parte trasera. Benítez denunció este ataque y también amenazas que llegaban por redes sociales.

En el marco de esta causa, el 30 de octubre de 2025, la fiscala Ruth Benítez llevó a cabo un procedimiento en un taller mecánico, donde fue detenido Luis Alberto Quintana Acosta, como principal sospechoso de realizar las amenazas contra el periodista Carlos Benítez, por las publicaciones que denunciaban y exponían la mafia de los pagarés.

Lea más: Balearon la vivienda del periodista Carlos Benítez en Lambaré

Resulta que a través de elementos obtenidos dentro de la causa también se pudo llegar hasta Evelin Paredes, quien sería pareja sentimental ocasional de Luis Quintana, y a su vez, la citada sería amiga y también vecina de la abogada Zully Ortiz, interviniente en casos relacionados a la mafia de los pagarés.

Con base en esos datos, en la imputación fiscal se plantea la hipótesis de que en la relación entre Paredes y Quintana existió una sólida confianza. Esta habría sido aprovechada por la mujer en cada encuentro con el mecánico, para apoderarse del celular del mismo y realizar publicaciones en el perfil del medio digital de Carlos Benítez a través del perfil de Quintana.

Lea más: Periodista asegura en un “90%” que ataque provino de la mafia de los pagarés

Sin embargo, el contenido de esas publicaciones no habría sido realizado por Paredes, sino que ella, al contar con el teléfono de Quintana, se ponía en contacto con la abogada Zully Ortiz, con quien tiene una relación de amistad, quien a su vez le remitía información sobre los casos de la mafia de los pagarés para publicarla, con datos erróneos y sensibles de los expedientes.

Además, Evelin Paredes habría enviado desde el perfil de Luis Quintana al perfil del medio de comunicación digital, publicaciones que involucraban al denunciante Carlos Benítez, muchas de manera coactiva para que cesen las publicaciones.