“No hay médicos en IPS”: autoridades admiten déficit pero dicen que garantizan la asistencia

“No hay turno, no hay disponibilidad, no hay médicos” es la respuesta recurrente que reciben los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), que denuncian un progresivo deterioro en la calidad de atención. La falta de previsión ante el receso veraniego de los profesionales de blanco ha dejado a cientos de aportantes en un laberinto de esperas interminables.

Los testimonios coinciden en un escenario crítico: para intentar conseguir una cita, los asegurados deben madrugar y formar extensas filas. Muchos de ellos denunciaron a ABC TV que, tras horas de espera, se encuentran con ventanillas que informan la ausencia de especialistas sin ofrecer alternativas claras de reprogramación.

La respuesta oficial: déficit estructural y vacaciones

Ante las quejas, el doctor Edgar Ortega, coordinador médico del Hospital Central explicó a ABC la situación operativa de la institución. Si bien reconoció que el servicio puede “resentirse un poquitito”, aseguró que la atención de las urgencias está blindada.

“Las atenciones de urgencia y emergencia están garantizadas en todas las especialidades. Si la vida de esa persona corre peligro, estamos preparados para dar respuesta en tiempo real”, aseguró Ortega.

El coordinador detalló que el Hospital Central cuenta con 1.421 médicos, pero que existen factores externos que complican la consulta ambulatoria. Señaló que el déficit de profesionales de la salud no es solo un problema del IPS, sino una carencia de formación de especialistas en Paraguay. Citó como ejemplo la Reumatología Infantil, donde solo hay 10 médicos en todo el país, de los cuales solo dos o tres cubren la red del IPS.

Ortega habló también del “efecto vacaciones” asegurando que coinciden dos factores críticos; los médicos toman su derecho al descanso (diciembre a marzo) y los pacientes aprovechan el receso escolar y laboral para acudir masivamente a consulta.

Sobre el derecho de descanso del personal sanitario, el coordinador médico del Hospital Central detalló que para mitigar el impacto de este periodo, el IPS aplica una disposición donde ningún servicio puede otorgar vacaciones a más del 30% de su dotación al mismo tiempo.

Urgencia vs. consulta

Ortega empatizó con la frustración de los padres y pacientes. Sin embargo, aseguró que ante el déficit se priorizan los cuadros de urgencia. “Yo como papá también quiero la consulta inmediata y si ese niño tiene una emergencia, estamos preparados para responder”, sostuvo.

Mientras el IPS, a cargo de Jorge Brítez como titular del Consejo de Administración, no sabe cómo contener la demanda creciente, los aportantes exigen soluciones de fondo que eviten que el acceso a la salud dependa de quién llega primero en plena madrugada.

Cantidad de médicos del Hospital Central según departamento:

<b>Departamento</b> <b>Servicio</b> <b>Total Médicos</b> Departamento Quirúrgico Anestesia y Reanimación 113 Oftalmología 32 Cirugía Plástica y Reconstructiva 19 Cirugía General 50 Urología 6 Cirugía Mínima Invasiva 20 Neurocirugía 12 Mastología 2 Cirugía Vascular 17 Otorrinolaringología 28 Traumatología 26 Medicina Interna Clínica Médica I 35 Clínica Médica II 57 Nefrología 38 Neurología 26 Infectología 12 Endocrinología 24 Reumatología 17 Alergia 5 Dermatología 11 Policlínica 5 Gastro y Endoscopía 12

<b>Departamento</b> <b>Servicio</b> <b>Total Médicos</b> Departamento de Pediatría Pediatría Internados 54 Pediatría Urgencias 58 Neonatología 90 Cirugía Pediátrica 21 UTIP (Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica) 43 Cardiología Pediátrica 8 Endocrinología Pediátrica 6 Gastroenterología Pediátrica 3 Hematología Pediátrica 5 Infectología Pediátrica 7 Nefrología Pediátrica 9 Neumología Pediátrica 1 Neonatología Dpto 3 Neurodesarrollo 2 Neurología Pediátrica 9 Nutriología Pediátrica 4 OncoPediatría 3 Psiquiatría Infantil 1 Reumatología Pediátrica 3 Dpto. Gineco Obstetricia Ginecología 46 Obstetricia 75 Perinatología 20 Dpto. Medicina Crítica UTIA 1 (Unidad de Terapia Intensiva Adultos) 46 UTIA 2 51

