IPS: falla de equipos vitales pone en riesgo vida de pacientes y paraliza el Hospital Central

La crisis hospitalaria en el Instituto de Previsión Social (IPS) dirigido por Jorge Brítez, ha alcanzado un punto crítico que va más allá del desabastecimiento de medicamentos. En la última semana, la falta de mantenimiento de equipos vitales y la burocracia administrativa han dejado al descubierto la vulnerabilidad de los pacientes, afectando incluso a los propios profesionales de la salud vinculados a la institución.

Se conoció hoy el caso del doctor Gustavo Fernández, médico del IPS y hermano del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. El profesional requirió una intervención cardíaca de urgencia el pasado viernes; sin embargo, al llegar al Hospital Central donde pensó que estaría “como en casa”, su familia fue informada de que el angiógrafo, equipo esencial para el procedimiento, no estaba operativo y nada se podía hacer.

Ante la falta de respuestas inmediatas en el IPS y el riesgo de muerte, la familia debió recurrir a la solidaridad para juntar G. 50 millones y poder solventar el monto solicitado en un sanatorio privado para el ingreso del paciente.

Un patrón de negligencia con desenlaces fatales

El equipo biomédico requerido para intervenir al doctor Fernández, es el mismo que necesitó Braulio Vázquez, quien falleció la noche del miércoles 28 de enero tras esperar tres días por un cateterismo que nunca se realizó debido a la avería del angiógrafo.

En una situación similar se encuentra Hermenegildo Ríos, quien aguarda desde hace más de 20 días el mismo procedimiento en el Hospital Central, bajo condiciones que generan profunda preocupación por el riesgo que corre su vida.

La respuesta del IPS

José Giménez, director de Electromedicina del IPS, admitió que la institución opera en condiciones precarias desde el pasado 18 de diciembre, fecha en que venció el contrato de mantenimiento de los angiógrafos.

“A partir de esa fecha estamos con soporte de nuestra gente del equipo de técnicos e ingenieros”, explicó Giménez a ABC TV, confirmando la denuncia que recibió ABC de los técnicos de Electromedicina. Según los trabajadores, el personal es obligado “por orden superior” a realizar reparaciones sin tener la capacitación necesaria.

“No contar con un contrato de mantenimiento implica que no podemos adquirir repuestos, ya que solo los representantes de las marcas pueden proveerlos. Son costos bastante elevados”, sostuvo Giménez.

El jefe de Electromedicina aseguró que el proceso de renovación de los contratos ya inició, pero que los trámites se han extendido. Expresó que se espera que la licitación se publique en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en aproximadamente diez días.

Giménez aseguró en otro momento que pese a que los equipos no tienen contrato de mantenimiento vigente. “Si necesitamos asistencia de la empresa, ellos le envían a sus técnicos o lo hacen en forma remota. Siempre porque cuidan la marca que representan y por el servicio al asegurado”, dijo.

Preocupante panorama

De los dos angiógrafos con los que cuenta el Hospital Central -fundamentales para estudios de arterias, aorta y carótidas- solo uno funciona parcialmente, mientras el otro permanece a la espera de repuestos que la burocracia estatal aún no logra gestionar.

Los documentos que confirman el vencimiento de los contratos de mantenimiento de los equipos biomédicos, fueron revelados el viernes último por el diputado Mauricio Espínola, quien calificó el hecho como una “negligencia criminal”.

En las notas remitidas al IPS por la empresa encargada del servicio Elizeche SAC, se puede leer que se advierte al seguro social, que los equipos biomédicos podrían “dejar de responder de manera súbita durante un procedimiento” debido al sobrecalentamiento, asegurando que esto podría representar “un riesgo grave para la seguridad del paciente”.

Médicos que se comunicaron con ABC, confirmaron este hecho, asegurando que el único angiógrafo que está en funcionamiento parcial, ya ha provocado sustos en medio de los procedimientos quirúrgicos de complejidad.

Mientras tanto, los asegurados continúan financiando con sus propios recursos, o con su vida, las falencias de un sistema que debería protegerlos.