Aso de policías sobre caja fiscal: “Estos diputados no tienen autonomía”

Luego de la media sanción por parte de los diputados al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, el suboficial (R) Fermín De León Rojas, presidente de la Asociación de Policías, mencionó que “nosotros creíamos desde un principio que esto iba a ser así”, en referencia a un apurado tratamiento de la propuesta.

“Era sospechoso que un 31 de diciembre en pleno receso parlamentario se presente este proyecto. No entendemos el apuro; la ley entrará en vigencia del 2027 y entonces ¿por qué el temor al debate? La orden vino de no sabemos dónde y se cumple”, precisó.

Asimismo, dijo que “es conocido en Paraguay el sistema de Gobierno”, con una “cúpula” manejada bajo el autoritarismo y que “no escucha el reclamo de su gente”.

“Estos diputados no tienen autonomía, no tienen independencia; tienen que cumplir la orden que recibe y eso fue lo que ocurrió. No tienen ninguna sensibilidad humana; miran a la gente como una máquina”, agregó.

“Paralizar el país”

Otro aspecto que mencionó el exuniformado es que al momento del tratamiento del proyecto en la Cámara Alta, los jubilados no descartan “paralizar el país”, aunque de igual manera aseguró que tienen más confianza en los senadores, ya que esperan que ellos escuchen algunos acuerdos o renunciamientos de común acuerdo, pero no así de forma arbitraria o unilateral.

“No quiero estar en la piel de los colegas activos que están reprimiendo a gente que está luchando por sus intereses. Una situación muy delicada para los camaradas, en el corazón ellos sienten, vibran con nosotros, pero reciben la orden de sostener a un gobierno impopular e insensible”, sentenció.

