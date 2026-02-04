IPS reporta 90% de stock de fármacos, pero asegurados sufren desabastecimiento “criminal”

Mientras las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) aseguran que en los estantes de sus farmacias apenas falta el 10% de los ítems que conforman el Listado Básico de Medicamentos, la realidad en las ventanillas de los hospitales de todo el país es una bofetada a los pacientes. Los aportantes del seguro social denuncian la falta de fármacos básicos y esperas interminables para una consulta médica.

El 23 de enero, Martha Flor, jefa de Administración de Suministros Médicos del IPS, afirmó que el Parque Sanitario del IPS tiene el 90% de stock de fármacos.

Sin embargo, en la práctica, miles de asegurados que acuden por sus fármacos a las ventanillas de los servicios, reciben siempre la misma respuesta: “no hay”. Los afectados, califican la situación de “criminal”.

Radiografía del desabastecimiento en IPS

Recorridos realizados por equipos de prensa de ABC en las principales cabeceras departamentales confirman un panorama desolador.

En San Juan Bautista (Misiones), los asegurados denuncian que la farmacia local carece de incontables fármacos y que la respuesta de las autoridades locales es que el problema viene de la central, donde las medicinas figuran con “saldo cero”.

Medicamentos críticos para traumatología (glucosamina, citidil), diabetes (dapaglifosina) y cardiología son inexistentes. Según Didiana Ferreira, regente de la unidad, el reabastecimiento llegaría recién después del 11 de febrero.

En Concepción y Villarrica el desabastecimiento también golpea, principalmente a pacientes crónicos e internados, con el agravante de que los turnos para consultas ambulatorias se dilatan hasta por un mes.

Una situación similar padecen en Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), donde un puesto sanitario que atiende a 10 mil asegurados opera en condiciones precarias; sin internación y sin ambulancia, funcionando meramente como un consultorio ambulatorio donde la falta de medicinas también es un problema diario.

“Es una odisea. Formamos fila desde las 21:00 del día anterior para intentar conseguir uno de los tres a cinco números que dan para estudios cardíacos, y muchas veces volvemos a casa sin nada”, lamentó por su parte Jorge Cardozo Acuña, un asegurado que denunció que la atención en Ciudad del Este, también padece de preocupantes carencias.

La crisis no es exclusiva del interior. Clínicas periféricas del área metropolitana como Nanawa, Boquerón, Campo Vía e Yrendague reportan las mismas carencias.

Indiferencia que cuesta vidas

La contradicción entre los informes de “stock casi a tope” y las manos vacías de los asegurados que acuden a las farmacias del IPS, sugiere una falla sistémica en la logística o una gestión administrativa deficiente.

Los asegurados denuncian una “indiferencia criminal” por parte de las autoridades de turno, como Jorge Brítez, presidente del Consejo de Administración, quienes obligan a los trabajadores a recurrir a farmacias privadas, pagando de su bolsillo medicamentos que ya han abonado mediante sus aportes mensuales.