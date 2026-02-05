Tren de cercanías: cuándo arrancarían las obras

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció ayer miércoles que el acuerdo para el tren de cercanías en nuestro país fue concretado durante su visita a los Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con el anuncio, tendrá 12 estaciones y transportará 40.000 pasajeros por día.

Asimismo, mencionó que su implementación a futuro estará “brindando soluciones a los ciudadanos” mediante el acuerdo entre Paraguay y Emiratos Árabes Unidos con Etihad Rail.

“El proyecto es el proyecto de tren y va a ir por la traza actual de la vía férrea que conocemos todos, saliendo desde la estación central en el centro de Asunción”, comenzó explicando hoy la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, en contacto con ABC Cardinal.

A continuación señaló: “En una primera fase llegaría hasta el Luque y, posteriormente, hasta Ypacaraí. Serían 18 kilómetros iniciales y 44 en su segunda fase”.

La ministra explicó que van a ser beneficiadas de manera directa más de 40.000 personas por día a futuro. “Esto es un paso más dentro de esta visión de reforma del transporte público”, indicó.

“Lo interesante es que Fepasa (Ferrocarriles del Paraguay S.A.) es parte del equilibrio. Toma un rol fundamental, que permite también que a futuro se sigan desarrollando otras líneas de tren, hospedando metro o tren liviano en la ciudad”, mencionó.

Con respecto a las negociaciones, indicó que ya ya se han dado las ofertas, en el suelo del equipo de Etihad para lo que es el estudio de factibilidad. “Este estudio espera tener resultados para julio del 2026. Con la información, el análisis de las inversiones y la etapabilidad del proyecto, se pretende arrancar obras a comienzos del año 2027 y se tiene un periodo de ejecución de 36 meses”.

“Nosotros queremos ir operando tramos menores, digamos, de estos 18 primeros kilómetros dentro de nuestra gestión”, añadió.

Una de las cuestiones principales en este tema es la liberación de la franja de dominio. Sobe ese punto dejó en claro que cualquiera que esté dentro de ella está invadiendo un espacio de uso público y el Estado cuenta con las herramientas legales también para poder hacer esa liberación.

“Siempre prima el bien general sobre el bien particular. En este caso, aún es más discutible, porque esta franja es del Tren. No es que vamos a ir a expropiar una propiedad privada”, señaló la ministra.

En cuanto al compromiso político que pide Emiratos Árabes en este proyecto, Claudia Centurión aclaró que este es un proyecto de infraestructura y no hay condicionamiento para el apoyo.