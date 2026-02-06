Juicio a Paraguayo Cubas, suspendido por recusación contra Tribunal de Sentencia

La recusación en contra del Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Cándida Fleitas e integrado por Christian González y Héctor Capurro, fue presentada por la Abg. Gessy Ruiz Díaz, en representación del ex candidato a la Presidencia de la República Paraguayo Cubas Colomés; y suspendió el inicio del juicio oral que el político debe afrontar por los disturbios registrados frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) luego de los comicios de abril de 2023.

La defensa recusó a los jueces luego de que el Tribunal de Sentencia haya rechazado el pedido de suspensión del juicio oral para el acusado de supuesta perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hechos punibles, tentativas de impedimento de las elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales; todos en calidad de autoría.

La Abg. Gessy Ruiz Díaz planteó la recusación en base a lo establecido en el Artículo 50 del Código Procesal Penal, específicamente en el numeral 10 “haber emitido opinión o consejo sobre el procedimiento que conste por escrito o cualquier medio de registro”; y el numeral 13 que habla de cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecten la imparcialidad o independencia.

“Este tribunal ha opinado, de algún modo, a través de la resolución por la que se declaró incompetente para juzgar la presente causa. La recusación es la única vía que tenemos ahora para buscar que se haga efectivo el derecho que tiene mi cliente a ser juzgado por jueces competentes”, fundamentó Ruiz Díaz.

Competencia para juzgar a Payo no está firme, según defensa

Al ratificar el pedido de suspensión del inicio del juicio, presentado el miércoles 4 de febrero, la defensa puntualizó que está pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad en contra del fallo confirmó al Tribunal de Sentencia de la Capital para juzgar la presente causa penal. Resaltó que la competencia de los jueces no está firme.

También argumentó su pedido de suspensión del juicio oral y público, señalando que está pendiente de resolución una excepción de incompetencia del Tribunal de Sentencia, vía tutela jurisdiccional. Al respecto la Abg. Gessy Ruiz Díaz ratificó que el caso debe ser juzgado por un Tribunal de Sentencia de Central, específicamente de la ciudad de San Lorenzo.

Por su parte el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Arce pidió el rechazo de la solicitud de la defensa y que inicie el juicio oral a Paraguayo Cubas, con el argumento que la competencia del Tribunal de Sentencia para juzgar la causa fue debatida y confirmada por la Cámara de Apelaciones.

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Cándida Fleitas, como presidenta; Christian González y Héctor Capurro, como miembros titulares, rechazó el pedido de suspensión y luego el recurso de reposición, ratificando que no había impedimentos para iniciar el juicio oral.

Acusación por arengar para manifestaciones violentas

La acusación fiscal resalta que entre el 1 y el 4 de mayo de 2023, Paraguayo Cubas habría hecho discursos dirigidos a la ciudadanía, con el fin de que esta se manifieste en forma violenta frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y así, interrumpir el juzgamiento de actas y la proclamación del candidato electo como presidente de la República, en las elecciones del 30 de abril de 2023.

Es así que el 1 de mayo de ese año, a través de su cuenta de Facebook, transmitió un video en vivo en el que manifestó que se registraron irregularidades en el conteo de votos señalando: “entonces señores, adelante, no van a jurar, sobre mi cadáver va a jurar este Chanti Peña maembo”.

La fiscalía señala que posterior a ese hecho, anunció a través de ese mismo perfil que salía de Ciudad del Este con destino a Asunción. Mientras tanto, seguidores de Payo y del Partido Cruzada Nacional, convocaron a una manifestación ese mismo día a través de grupos de WhatsApp frente al TSJE. Desde las 19:30 las personas empezaron a juntarse sobre la avenida Eusebio Ayala.

Detenido en San Lorenzo

Los otros días, Payo Cubas emitió discursos instando a la violencia a los manifestantes a través de transmisiones por Facebook. “Vamos a morir en la plaza de armas señores, por defender la Constitución que dice que la ley suprema de la nación es la Constitución”, había señalado el 3 de mayo.

Es así que, tras los discursos de Payo y el objetivo de que se anulen las actas y no se proclame al ganador de las elecciones, un grupo de manifestantes intentó entrar por detrás del TSJE, pero fueron sacados por policías de la Comisaría 7ª Asunción. También evitaron que ingresen vehículos de la institución con materiales electorales, agredieron a los agentes y causaron destrozos a bienes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y del Ministerio de Salud.

Paraguayo Cubas fue detenido en San Lorenzo, por la Policía, pese a ello las protestas siguieron hasta el 17 de mayo, cuando manifestantes agredieron a agentes de la Policía. Por este hecho es que la defensa sostiene que el juicio debe llevarse a cabo ante un Tribunal de Sentencia de Central, no de Asunción.