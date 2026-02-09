Docentes anuncian movilización y posible cierre de rutas en San Pedro, mientras universitarios optan por protesta pasiva

Las manifestaciones están convocadas a nivel país bajo la consigna de defender los denominados “derechos adquiridos”, frente al proyecto de ley que busca reestructurar el sistema jubilatorio. En Asunción, el microcentro se convirtió en el principal epicentro de las protestas.

Desde San Pedro, un grupo de docentes viajará a la capital para sumarse a las movilizaciones, mientras que en el departamento se organizan concentraciones y posibles piquetes en Santaní, Capiibary, Liberación y Santa Rosa del Aguaray, principalmente sobre la ruta PY08. Además, el sector educativo anunció un paro general previsto desde el 23 de febrero.

En contraste, las filiales de universidades nacionales en el segundo departamento mantienen una postura de protesta considerada “pasiva”, limitada al cierre temporal de actividades académicas y administrativas, sin convocar hasta ahora a movilizaciones activas.

El detonante de las protestas es el proyecto de reforma de la Caja Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Los gremios sostienen que la iniciativa podría significar una reducción progresiva de beneficios previsionales, mientras el Gobierno argumenta que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

Entre los principales puntos de debate figuran la posible reducción de beneficios jubilatorios, la inédita coincidencia de distintos sectores gremiales en una misma protesta y la intención de ejercer presión sobre la Cámara de Senadores para modificar o rechazar el proyecto.

Para la jornada de mañana se prevén movilizaciones en varios puntos del departamento de San Pedro, especialmente sobre la ruta PY08. La Policía Nacional anunció un operativo de seguridad y monitoreo para resguardar el orden público y garantizar, en la medida de lo posible, la libre circulación.