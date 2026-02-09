Santander se suma a Martínez Simón en disputa por presidencia de la CSJ

La elección de las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia se realizará antes que finalice el mes de febrero, así como establece la ley, y será en medio del plan que pretende implementar el máximo tribunal para eliminar los feudos en las circunscripciones judiciales y una marcada época electoral con los comicios que definirán a los futuros intendentes de todo el país.

De acuerdo con lo que establece el Artículo 8º de la Ley 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia, en este mes el pleno del máximo tribunal debe llevar a cabo una sesión para elegir a su presidente y vicepresidentes, además de definir la integración de las salas Constitucional, Civil y Penal para el periodo que se extenderá hasta 2027.

La elección de las nuevas autoridades se llevará a cabo en medio de una marcada división entre el bloque que postula para la presidencia al ministro Alberto Martínez Simón y el grupo que busca poner en el cargo al ministro Gustavo Santander Dans.

Martínez Simón cuenta con el apoyo de los ministros César Diesel, actual titular de la Corte; Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera.

Por su parte Santander Dans tiene los votos de los ministros Víctor Ríos Ojeda, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo.

Jiménez Rolón, voto clave para definir presidencia

Teniendo en cuenta que la ley 609/95 establece que la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia se dará por el voto favorable de por lo menos cinco de sus ministros, y como cada uno de los candidatos tendría asegurado solo cuatro votos, el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón será clave.

El bloque que postula a Gustavo Santander tendría ventaja para contar el voto de Jiménez Rolón, a quien le habrían recordado que en el año 2023 fue prácticamente obligado por el otro sector a aceptar la vicepresidencia 2ª de la Corte, negándole así la posibilidad de llegar a la presidencia en el siguiente periodo (2024 - 2025).

A su vez el grupo que apoya a Alberto Martínez Simón habría ofrecido al Dr. Víctor Ríos la presidencia de la Sala Constitucional para el periodo 2026 - 2027.

Sin embargo, esta última posibilidad no caería bien en el poder político, es decir, a los referentes del Partido Colorado, teniendo en cuenta que estamos en un marcado año electoral que definirá las intendencias en todo el país y que el ministro Víctor Ríos es de extracción liberal e incluso llegó a ser legislador por el partido opositor.

Integración de salas

Independiente de quién llegue a presidir la Corte, la Sala Constitucional quedaría integrada con Gustavo Santander (presidente), César Diesel y Víctor Ríos Ojeda.

Por su parte la Sala Penal con los ministros Luis María Benítez Riera (presidente), Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia; y la Sala Civil con Alberto Martínez (presidente), César Garay y Eugenio Jiménez Rolón.

