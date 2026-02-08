Corte oficializa proyecto contra feudos judiciales

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están analizando el proyecto de acordada que establece el mecanismo de designación de superintendentes de las circunscripciones judiciales del país, presentado en la última sesión plenaria del máximo tribunal por el Dr. César Diesel Junghanns.

El proyecto fue planteado por el titular de la Corte en la primera sesión ordinaria del pleno del máximo tribunal, realizada el miércoles 4 de febrero pasado, luego que el presidente de la República Santiago Peña promulgara, en fecha 29 de diciembre de 2025, la Ley N ° 7615 “que modifica el artículo 8º de la Ley Nº 609 del año 1995 que organiza la Corte Suprema de Justicia’ y deroga la Ley Nº 7058/2023”, que elimina la rotación de los ministros en las superintendencias de las 17 circunscripciones judiciales de todo el país.

Básicamente, lo que busca la máxima instancia judicial es que este mecanismo de designación de los ministros superintendentes garantice la rotación, previsibilidad y control; eliminando la figura del señor feudal en los 17 departamentos de la República.

Primeramente el proyecto establece que cada una de las circunscripciones deberán ser designados dos ministros de la CSJ, quienes ejercerán de forma conjunta la superintendencia por 4 años.

Sin reelección consecutiva

Según la propuesta que está siendo analizada por los integrantes de la máxima instancia judicial, el primer año de aplicación del nuevo mecanismo se designarán dos ministros de Corte por circunscripción; uno por el plazo de 4 años y el otro por un período de 2 años.

Transcurrido este último período será designado un nuevo ministro superintendente por el plazo de 4 años. De ahí en más cada vacancia será cubierta por un nuevo ministro designado por igual periodo de cuatro años, de acuerdo con el proyecto.

En cuanto al tiempo de mandato, la propuesta es que el ministro designado por 4 años no podrá ser reelecto de forma consecutiva en una misma circunscripción.

Los ministros de la Corte tendrán la posibilidad de ser nuevamente designados en una circunscripción donde ya estuvieron como superintendente una vez que haya transcurrido el período de 4 años desde la conclusión de su período anterior.

Otras disposiciones

El proyecto de acordada también contempla que en caso que un superintendente no pueda terminar el periodo en la siguiente sesión del pleno a la que se produzca la vacancia, la Corte Suprema de Justicia deberá designar al ministro que terminará el plazo correspondiente.

Una vez culminado dicho período, se procederá de acuerdo con lo establecido, es decir, será designado otro ministro superintendente de esa circunscripción judicial.

En el penúltimo artículo del proyecto de acordada que está a consideración de los nueve miembros del máximo tribunal de la República se establece que la designación de los superintendentes será por simple mayoría de los presentes en la sesión del pleno, aplicándose lo que se establece en el Artículo 4° de la Acordada N° 464 del 26 de junio del año 2007.

Finalmente se aclara que la acordada no se aplicará a la Circunscripción Judicial de la Capital, teniendo en cuenta que la misma estará a cargo del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia que es electa cada inicio de año.

El proyecto sería tratado por el pleno de la máxima instancia judicial en la sesión ordinaria de esta semana, es decir este miércoles 11 de febrero; o en su defecto en la sesión del miércoles, ya que el objetivo es que el plan sea aplicado con la elección de las nuevas autoridades, que debe hacerse este mes.

Peña promulgó ley tras reunión secreta

La Ley N° 7615/2025 “que modifica el artículo 8º de la Ley Nº 609 del año 1995 que organiza la Corte Suprema de Justicia’ y deroga la Ley Nº 7058/2023”, fue promulgada por el presidente de la República Santiago Peña el 29 de diciembre del año pasado.

La normativa que elimina la rotación de los ministros en las superintendencias de las 17 circunscripciones judiciales de todo el país fue publicada en la Gaceta Oficial del Poder Ejecutivo, junto a otras siete leyes, en pleno feriado nacional del 1 de enero del este año.

Esta ley se concretó luego de una reunión secreta que mantuvieron los ministros de la Corte Suprema de Justicia César Diesel, María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay Zuccolillo y Eugenio Jiménez Rolón con el titular del Poder Ejecutivo en Mburuvicha Róga.

Los ministros Manuel Dejesús Ramírez Candia y Víctor Ríos Ojeda ni siquiera fueron invitados a dicha reunión; mientras que el ministro Gustavo Santander fue invitado, pero rechazó participar del encuentro.

