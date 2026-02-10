Caja Fiscal y caos vehicular: lento ingreso a Asunción por bloqueo de calles

El microcentro de Asunción es escenario de concentraciones y marchas debido al estudio de la reforma de la caja fiscal, cuya ley podría quedar sancionada tras el debate en la Cámara de Senadores. Al igual que la semana pasada, los distintos sectores afectados continúan llegando a la capital desde distintos puntos.

Este movimiento de vehículos de gran porte que traen a manifestantes dificulta la fluidez del tránsito en el centro en plena hora pico, especialmente en la Avenida Costanera, por donde circulan estos buses.

La Policía Nacional había informado que en el marco de su plan de cobertura estaba previsto el eventual bloqueo de calles para garantizar la circulación de la marcha. Sin embargo, se dispuso el cierre de la calle Paraguayo Independiente, desde Alberdi hasta Río Ypané, así como calles transversales alrededor de la Plaza de Armas, en inmediaciones del Congreso Nacional. Otro cierre fue dispuesto en la intersección de las calles 15 de agosto y Oliva.

Estos bloqueos están ocasionando retrasos en la circulación, por lo cual se reportan embotellamientos para el avance hacia el centro; por ejemplo, en la Avenida Mariscal López.

Otro punto de gran congestión del tránsito es la zona de la Plaza Uruguaya, sede de concentración de manifestantes y sitio desde donde comienzan a marchar.

La Policía Municipal de Tránsito no realizó hasta el momento ninguna comunicación oficial respecto a los cierres, pero trabaja en el desvío del tránsito con apoyo de agentes de la Policía Nacional.