Docentes celebran la postergación de la reforma de la Caja Fiscal, pero advierten que seguirán en alerta

Los docentes del departamento de Guairá levantaron la medida de fuerza que mantenían en el cruce Villarrica–Paraguarí, luego de confirmarse la postergación del tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Senadores.

La decisión fue celebrada por los manifestantes, quienes se retiraron del lugar entre cánticos y aplausos. Calificaron la jornada como una victoria, obtenida gracias a la presión social y a la movilización sostenida del sector docente.

No obstante, los educadores dejaron en claro que el conflicto no está cerrado. Anunciaron que se mantienen en estado de alerta permanente y advirtieron que volverán a las calles cuando el proyecto de ley vuelva a figurar en el orden del día del Senado.

Los docentes sostienen que la propuesta actual de reforma afecta directamente los derechos adquiridos del sector y pone en riesgo el sistema jubilatorio, tanto para los trabajadores activos como para los jubilados y las futuras generaciones de educadores.

La protesta tuvo además efectos inmediatos en el calendario educativo. Los manifestantes confirmaron que el cronograma de preclases, que debía iniciarse ayer, quedó postergado como consecuencia de la movilización.

Sin embargo, aseguraron que el inicio del año lectivo en las instituciones públicas y subvencionadas del país se realizará con normalidad el próximo 23 de febrero, tal como estaba previsto oficialmente.

Durante la movilización, Rosana Goiris, representante del Comité de Base de la Unión Nacional de Educadores (UNE-SN) en Yataity, afirmó que el sector docente volvió a las calles para defender derechos ya conquistados en luchas anteriores.

“Hoy, una vez más, el docente paraguayo está luchando por sus derechos, derechos que ya fueron ganados por compañeros que hoy incluso ya están jubilados”, expresó Goiris.

Señaló que la movilización no solo defiende a los docentes activos, sino también a los jubilados y a los jóvenes que aspiran a ingresar al sistema educativo para ganarse la vida de manera digna.

La sindicalista reconoció que, conforme al cronograma oficial, las instituciones educativas debían iniciar las actividades de preclases, pero afirmó que la gravedad del proyecto de reforma obligó a priorizar la protesta.

“Arrancamos el año lectivo de otra manera, arrancamos en las calles, reclamando no solo por nosotros, sino por todo un pueblo paraguayo sufrido”, sostuvo.

Goiris destacó además el acompañamiento de padres de familia que se sumaron a la movilización, señalando que la causa docente también impacta directamente en la calidad de la educación pública.

Ante la consulta sobre una posible afectación del inicio de clases, Goiris explicó que las últimas informaciones recibidas desde Asunción indican que el tratamiento del proyecto fue postergado por al menos quince días. “Lo más seguro es que se inicien las clases, pero después tengamos que volver a las calles otra vez”, advirtió.