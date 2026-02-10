Caja Fiscal: incidentes y tensión en microcentro de Asunción

Agentes antidisturbios y un camión hidrante bloquearon el paso de los manifestantes por la calle 15 de Agosto, por la cual intentaron acercarse a la Plaza de Armas para seguir con las protestas en contra de la reforma de la Caja Fiscal.

Se registraron empujones, gritos y los primeros incidentes. El comisario Víctor Presentado les informó que no podrán acercarse más al Congreso Nacional, y por ello se reportaron los primeros altercados entre los agentes policiales y los manifestantes.

Los agentes alegaron la Ley del Marchódromo para no permitirles el paso por la calle 15 de Agosto. El objetivo de los manifestantes era llegar a la Plaza de las Armas y allí seguir de cerca la sesión del Senado.

Luego de varios gritos, empujones y conversaciones, los funcionarios decidieron retroceder y marchar por la calle que sí está habilitada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caja fiscal: ¿cuántos policías fueron desplegados para cubrir las marchas?

Ambiente caldeado en el microcentro

Tras varios minutos de tensión, los docentes decidieron continuar por la calle 15 de Agosto y por allí sí les permitieron llegar hasta la Plaza de las Armas, fuertemente custodiados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los docentes, familiares de policías y militares, los uniformados jubilados, enfermeros y representantes de varios gremios del sector público empezaron a llegar al microcentro de Asunción desde horas de la madrugada.

Se concentraron en dos sitios principales. Un grupo se reunió en la Plaza Uruguaya y otro en la Plaza de Armas. Los que estaban en este segundo sitio abandonaron su puesto para acompañar a los dirigentes a una convocatoria en la sede del Ministerio de Educación.

Lea más: Caja Fiscal y caos vehicular: lento ingreso a Asunción por bloqueo de calles

La extensa columna caminó hasta el MEC y los dirigentes se reunieron brevemente con Luis Ramírez. Al intentar retornar por las mismas calles, los policías de guardia armaron un cordón perimetral más amplio.

Ese refuerzo se dio sobre todo luego de que los docentes amenazaran con no dejar salir a los congresistas en caso de que aprueben la ley de reforma.

La sesión se iniciaría en una hora y, según lo adelantado por los oficialistas, hoy podría aprobarse la reforma.

Lea más: Docentes advierten a senadores: “No van a salir de acá” si aprueban reforma de Caja Fiscal