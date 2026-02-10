Inicio de clases está en duda ante posible huelga docente, admite ministro

Para las 10:30 de hoy está previsto el inicio de una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores que tratará, entre otros puntos, el proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal) que propuso el Poder Ejecutivo.

La reforma plantea establecer edades mínimas para la jubilación para todas las cajas y el aumento del porcentaje de aportes de los afiliados de las cajas deficitarias: la del magisterio nacional (docentes), fuerzas de seguridad (policías y militares), docentes universitarios y magistrados judiciales.

El Gobierno argumenta que esas medidas son necesarias para contrarrestar el déficit de la caja fiscal, que el año pasado alcanzó alrededor de 400 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, los docentes anunciaron que se llamarán a huelga a nivel nacional desde el próximo 23 de febrero, día de inicio de las clases en instituciones educativas públicas, si el Senado aprueba el proyecto de reforma.

“No sabemos si empezamos el 23″

En conversación con ABC Cardinal este martes, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, admitió que es incierto si las clases podrán comenzar el día previsto.

“La fecha (de inicio de clases) está en ascuas, no sabemos si empezamos el 23”, dijo.

Ante esa situación de incertidumbre, el Ministerio de Educación se ve obligado a pensar en “alternativas” para dar inicio al año escolar y –al menos para los cursos superiores– podría volver a recurrir a las clases a distancia por medios telemáticos, como ocurrió durante la pandemia de covid.

Sin embargo, señaló que la implementación de las clases a distancia sería más complicada para alumnos más pequeños, que necesariamente necesitan el acompañamiento de profesores.

El ministro Ramírez dijo que continúa abierto a seguir dialogando con los gremios docentes y añadió que la reforma del sistema jubilatorio busca “afectar positivamente al docente”.