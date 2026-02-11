Docentes: inicio de clases, “garantizado en un 95%”

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, señaló que con la postergación del tratamiento de la reforma de la caja fiscal, el inicio de clases el próximo 23 de febrero está garantizado.

“Yo creo que en un 95 por ciento está garantizado, a no ser que por ahí algún senador se quiera poner bien con el vicepresidente. Creo que el vicepresidente acordó con todos los senadores para que esto se trate en el mes de marzo y para ello tenemos varias semanas para sentarnos a dialogar y trabajar”, apuntó Piris.