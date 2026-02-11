¿Habrá o no clases el 23 de febrero? Gremios se contradicen

Existe una discrepancia entre sindicatos de docentes, luego de que el Senado postergara ayer, para el 25 de marzo, el estudio de la reforma de la Caja Fiscal, con media sanción, ante la presión de los profesores, que protestaron masivamente en Asunción, amenazando con no iniciar las clases.

Un día después de la protesta, que en Capital reunió a 8.000 educadores y otros grupos de trabajadores, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, aseguró esta mañana que hay 95% de probabilidades de arrancar las clases el lunes 23 de febrero.

“Yo creo que en un 95% está garantizado, a no ser que por ahí algún senador se quiera poner bien con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Creo que el vicepresidente acordó con todos los senadores para que esto se trate en el mes de marzo y para ello tenemos varias semanas para sentarnos a dialogar, trabajar y llegar a un consenso”, apuntó Piris en conversación con ABC Cardinal.

El gremialista manifestó que es obligación de los educadores estar en las instituciones educativas. “Debemos garantizar ese servicio para los niños y me guste o no, el tema del hambre cero tiene incidencia en muchos lugares. Sería injusto que se descuide”, remarcó.

Inicio de clases depende de avances, dice otro gremio

Piris aseguró que hay acuerdo para iniciar las clases como marca el calendario escolar, con “el otro sindicato con mayor cantidad de afiliados”, en referencia a la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Además dijo que la fuerte crisis por la reforma de la Caja Fiscal que tenían hasta ayer, por el momento no existe, debido a la decisión de la Cámara Alta de postergar el tratamiento del tema.

Sin embargo, Rafael Resquín, dirigente de la UNE, aseguró que no es cierto que hayan decidido comenzar las clases según el calendario escolar. “Dependemos del avance de las conversaciones. Si no hay avance no iniciamos las clases”, ratificó.

Expresó que hay 13 días de tiempo para que empiecen las clases. Entonces, agregó que si avanzan positivamente las conversaciones, no hay motivos para que las clases no empiecen.

Sindicato afirma que irán a huelga

Pero Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), al contrario, afirmó esta mañana, tras salir de una reunión en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC): “el 23 de febrero no van a iniciar las clases, iremos a una huelga nacional”.

“Esa huelga nacional tiene como objetivo incidir en el tratamiento de lo que antes del 25 pudiera acordarse de manera favorable, en un proyecto de jubilación y de seguridad social, más que la jubilación de seguridad social”, indicó el dirigente.

Al ser consultado sobre si esta decisión se tomó con todos los gremios, afirmó que fue la decisión que tomaron ayer, en una reunión intersindical que aglutinó a todas las organizaciones del sector, incluida la FEP y la UNE.

Dijo que está determinado el inicio de la huelga, para el 23 de febrero, pero no tienen un fecha de extensión para esta medida de fuerza. Alegó que podrían cambiar la decisión en el caso de contar con avances en las negociaciones sobre la Caja Fiscal.

Sobre los sindicatos que sostienen que comenzarían las clases, Espínola apuntó que “ellos fueron parte de esa decisión política. Nosotros somos coherentes en el actuar, y lo que hemos expresado públicamente fue esa decisión política (de huelga).