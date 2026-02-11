Caja Fiscal: Ovelar niega derrota y confía en consenso para aprobar la reforma

El senador Silvio “Beto” Ovelar habló sobre el aplazamiento del tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal y aseguró que el escenario actual forma parte del proceso democrático. “En democracia, las victorias y las derrotas son absolutamente efímeras”, señaló.

Ovelar explicó que en los días previos a la sesión se desarrollaron reuniones técnicas y políticas. Aseguró que continuó las conversaciones con líderes sindicales del sector educativo.

Según relató, los gremios docentes plantearon objeciones a lo aprobado en la Cámara de Diputados, lo que derivó en negociaciones sobre puntos clave como la edad mínima de jubilación y las tasas de sustitución. En ese contexto, mencionó una propuesta discutida: elevar gradualmente la tasa de sustitución desde el 75% hasta el 90%, estableciendo como base los 55 años de edad.

Lea más: Cartismo retrocede en caja fiscal por presión de docentes

“El hecho de seguir conversando con los diferentes sectores no lo tomo como una derrota”, afirmó el legislador. Agregó que su rol fue el de articulador entre los sindicatos y el Ministerio de Economía, buscando “un punto de equilibrio” que permita avanzar en la reforma con un consenso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La Caja Fiscal ya no aguanta más”

Ovelar remarcó que existe un amplio acuerdo político sobre la urgencia de la reforma. “Todos coincidimos que la Caja Fiscal ya no aguanta más tal cual está funcionando hoy”, advirtió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El senador alertó además sobre el impacto financiero del sistema actual. Recordó que el déficit ronda actualmente los US$ 380 millones y que, de no aplicarse cambios estructurales, podría escalar hasta los US$ 1.000 millones en los próximos cuatro o cinco años.

Lea más: Reforma de la caja fiscal: Senado posterga su estudio

En esa línea, defendió la necesidad de construir consensos para garantizar la sostenibilidad de la caja.

Respecto a la decisión de aplazar el tratamiento del proyecto, Ovelar sostuvo que el objetivo es ganar tiempo para cerrar acuerdos. “Seremos derrotados si, llegado el plazo de 25 días o un mes, no aprobamos la reforma. Yo tengo el razonable optimismo de que vamos a llegar a acuerdos importantes”, manifestó.

Lea más: Caja Fiscal: esta es la postura de los docentes tras postergación del Senado