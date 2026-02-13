Impulsan la creación de una Unidad de Género ante el incremento de la violencia en Paraguarí

La descentralización de la atención de género que propone la Corte Suprema de Justicia (CSJ) permitirá que las nuevas unidades realicen las mismas actividades que se desarrollan en Asunción, pero más cerca de la ciudadanía, explicó la secretaria ejecutiva, abogada Silvia Beatriz López Safi. Para avanzar en este proyecto, se reunió con autoridades de la Décima Circunscripción Judicial.

“El objetivo es llegar de manera más eficaz a los territorios con mayores índices de violencia. La creación de estas unidades se basa en datos concretos sobre violencia”, afirmó. Paraguarí figura entre las zonas priorizadas, lo que permitirá fortalecer el acceso a la justicia con enfoque en derechos humanos y respeto a la dignidad de las personas usuarias.

El enfoque de género es inclusivo y abarca tanto a mujeres como a hombres, aunque los indicadores muestran una mayor incidencia de violencia contra mujeres. En enero de este año ya se registraron seis casos de violencia antes de la primera quincena, superando los años anteriores, por lo que la decisión institucional responde al aumento de la violencia.

Cada unidad estará integrada por tres funcionarios: una coordinadora, una asistente y personal administrativo. Brindarán asesoría técnica y acompañamiento institucional en cada circunscripción.

Finalmente, comentó que la visita al Poder Judicial de Paraguarí busca avanzar en los preparativos técnicos y logísticos para la instalación de la unidad. El funcionamiento pleno dependerá de la infraestructura, el equipamiento y la capacitación del personal. Aunque aún no hay fecha de inauguración, la unidad se habilitará una vez completada la fase de instalación y preparación operativa.