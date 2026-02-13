Nacionales
13 de febrero de 2026 - 20:14

Impulsan la creación de una Unidad de Género ante el incremento de la violencia en Paraguarí

Avanza la propuesta para la habilitación de una Unidad de Género para atención a víctimas de la violencia en Paraguarí.
Avanza la propuesta para la habilitación de una Unidad de Género para atención a víctimas de la violencia en Paraguarí.abc color

PARAGUARÍ. La CSJ decidió instalar Unidades de Género en este distrito, en Central, Alto Paraná e Itapúa, los cuatro territorios del país con mayores índices de violencia, según los registros estadísticos. Se busca es fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la atención de los derechos humanos, destacó la directora de la Secretaría de Género del Poder Judicial, abogada Silvia Beatriz López Safi.

Por Emilce Ramírez

La descentralización de la atención de género que propone la Corte Suprema de Justicia (CSJ) permitirá que las nuevas unidades realicen las mismas actividades que se desarrollan en Asunción, pero más cerca de la ciudadanía, explicó la secretaria ejecutiva, abogada Silvia Beatriz López Safi. Para avanzar en este proyecto, se reunió con autoridades de la Décima Circunscripción Judicial.

Abogada Silvia Beatriz López Safi, directora de la Secretaría de Género del Poder Judicial, explicó que la nueva Unidad de Género permitirá mejorar la atención a víctimas de violencia.
Abogada Silvia Beatriz López Safi, directora de la Secretaría de Género del Poder Judicial, explicó que la nueva Unidad de Género permitirá mejorar la atención a víctimas de violencia.

Lea más: Víctor Ríos pidió disculpas y calificó de “infierno” trabajar en el Palacio de Justicia de Paraguarí

“El objetivo es llegar de manera más eficaz a los territorios con mayores índices de violencia. La creación de estas unidades se basa en datos concretos sobre violencia”, afirmó. Paraguarí figura entre las zonas priorizadas, lo que permitirá fortalecer el acceso a la justicia con enfoque en derechos humanos y respeto a la dignidad de las personas usuarias.

Lea más: Vaquita por ventiladores: así enfrentan el calor los funcionarios del Palacio de Justicia de Paraguarí

El enfoque de género es inclusivo y abarca tanto a mujeres como a hombres, aunque los indicadores muestran una mayor incidencia de violencia contra mujeres. En enero de este año ya se registraron seis casos de violencia antes de la primera quincena, superando los años anteriores, por lo que la decisión institucional responde al aumento de la violencia.

Cada unidad estará integrada por tres funcionarios: una coordinadora, una asistente y personal administrativo. Brindarán asesoría técnica y acompañamiento institucional en cada circunscripción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paraguarí figura entre las zonas priorizadas para la creación de una Unidad de Género.
Paraguarí figura entre las zonas priorizadas para la creación de una Unidad de Género.

Finalmente, comentó que la visita al Poder Judicial de Paraguarí busca avanzar en los preparativos técnicos y logísticos para la instalación de la unidad. El funcionamiento pleno dependerá de la infraestructura, el equipamiento y la capacitación del personal. Aunque aún no hay fecha de inauguración, la unidad se habilitará una vez completada la fase de instalación y preparación operativa.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.