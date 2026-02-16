San Lorenzo: ruegan reparación de un puente que está a punto de caer

Según los reportes, desde finales del año pasado la situación del puente peatonal sobre el arroyo San Lorenzo, en el barrio Santa María, empezó a tornarse crítica. El puente se encuentra ubicado entre las calles Manila y 25 de Agosto.

La profesora Carolina Benítez, directora de la Escuela Básica Nuestra Señora Santa María, relató que esta situación tiene sumamente preocupada a la comunidad y más a los padres y docentes de su institución, puesto que desde el 12 de enero ya empezaron las actividades con el proyecto Escuela Abierta. Es decir, cada día circulan por este precario puente cientos de niños.

Lea más: Hallan restos de la remera de Tobías en desagüe y se reaviva la esperanza de encontrar el cuerpo

Relató que este año se matricularon 253 niños y adolescentes. Sin embargo, destacó que también hay otro colegio cerca, por lo que el puente es utilizado por muchos pequeños más.

“Esto en días de lluvia se inunda muchísimo y cada día el puente va cayendo más. Ya está totalmente deteriorado, en una lluvia más nos quedamos sin paso. Todas los días niños cruzan por acá para ir a clases”, expresó preocupada la directora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Intensifican búsqueda de Tobías en el arroyo Tayazuapé tras hallazgo de su quepis

Relató que ya enviaron varias notas de pedido ante la Municipalidad de San Lorenzo, pero todavía no tienen una solución. Señaló que recientemente le señalaron que ya se declaró “emergencia” por esta situación y se comprometieron a arreglar el puente antes del inicio de clases.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Pero yo le informé al intendente que ya estamos con el proyecto Escuelas Abiertas. Son muchos los niños que vienen solos y cruzan por acá”, lamentó la docente en contacto con ABC TV.