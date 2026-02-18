Docentes preparan una huelga general para el 25 de marzo

En la mañana de este miércoles se llevó a cabo una reunión entre los gremios de docentes y senadores en el Congreso, para abordar la reforma de la Caja Fiscal. Además, estuvieron presentes el ministro de Educación y el viceministro de Economía.

Si bien el senador Silvio “Beto” Ovelar indicó que hay avances importantes, los representantes de los gremios docentes señalaron que irán a huelga el próximo 25 de marzo, día en el que se realizará el análisis de la Caja Fiscal. Esta medida la preparan atendiendo a que no confían que la misma se apruebe con modificaciones.

“Hoy es la primera reunión, de hecho que nosotros agradecemos la apertura, la instalación de la mesa técnica y lo que prácticamente hicimos es solicitar informes porque nosotros no teníamos este espacio anteriormente”, indicó Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).

Con respecto al informe solicitado, señaló que era sobre la cantidad de docentes que se van a jubilar con 50 años, con 52, con 55, con 60, por ejemplo. “También pedimos el informe con relación a los fondos que tiene actualmente la Caja Fiscal en qué bancos están y cuántos generan interés”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caja fiscal: reunión con docentes será abierta, asegura “Beto” Ovelar

Ante la consulta de si existe un déficit millonario en la caja, comentó que hay 800 millones de dólares que están en la Caja Fiscal. “Lo que aporta el contribuyente para las fuerzas públicas son 210 millones de dólares. El otro déficit se cubre justamente de los fondos superávits que tenemos”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Inicio de clases

“Yo había adelantado que como federación nosotros estaríamos iniciando las clases. Los dos compañeros tienen una postura un poco diferente. Ellos creo que van a iniciar con protestas”, mencionó Piris.

Luego apuntó: “Nosotros vamos a iniciar y vamos a organizarnos para la gran movilización del 24 y 25 de marzo, porque no vamos a dejar a los senadores”.

Por su parte, Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación, sostuvo que van a iniciar las clases como protesta, con tareas de protesta de parte de los trabajadores de la educación y los propios estudiantes.

“Vamos a trasladar toda la información referida a la Caja Fiscal. Vamos a trasladar los números del presupuesto que no cubren las necesidades de la educación pública. Para este año se comprometieron 2.600 y algo de psicólogos, pero tenemos para contratar 54 psicólogos”, reveló Espínola.

Lea más: Ovelar insiste en diálogo sobre caja fiscal, pero advierte: “O reformamos o nos vamos a la puta”

El secretario de la OTEP-A explicó que tienen déficit de educación básica y también la educación media. “De los 75.000 millones que se creó para rubros, tenemos 3.000 millones para educación inclusiva y esperamos que lo restante se pueda habilitar de manera urgente”.

“Vamos a iniciar las actividades con necesidades, y esas necesidades requieren de información, que es lo que vamos a proporcionar. Y esas informaciones a la vez nos va a llevar a preparar la huelga nacional, promediando seguramente el 25 de marzo”, finalizó.