IPS: trabajos por avería eléctrica afectarán servicios clave hasta por 72 horas, confirman

El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado oficial informando sobre la situación crítica de infraestructura en el Hospital Central tras un apagón que ha dejado fuera de servicio áreas de alta complejidad. Si bien varios centros periféricos ya operan con normalidad, el hospital de referencia nacional enfrenta reparaciones mayores.

Según los informes técnicos, el sistema eléctrico del Hospital Central sufrió una avería severa en los conductores eléctricos a raíz de un apagón nacional ocurrido en la tarde de ayer. Esta falla ha interrumpido el suministro de energía en sectores vitales para el diagnóstico y tratamiento de pacientes.

Áreas afectadas y tiempos de espera

La institución confirmó que los siguientes servicios se encuentran actualmente interrumpidos o limitados:

Resonancia magnética

Tomografía

Sala de máquinas de Nefrología

“El equipo de mantenimiento e informática se encuentra trabajando en un recableado total del sistema. Debido a la complejidad de las tareas, se estima que el restablecimiento de la energía en estas zonas específicas tomará entre 48 y 72 horas“, afirman.

Servicios operativos y plan de contingencia

A pesar de la crisis en el Hospital Central, el IPS aseguró que los servicios asistenciales en otros centros ya se encuentran plenamente operativos, incluyendo:

Hospital Geriátrico “Gerardo Buongermini”.

Clínica Periférica Nanawa .

El Centro de Atención Ambulatoria ( CAA ).

El CESI del Hospital Central.

En el comunicado, el IPS expresa sus disculpas a los asegurados por los inconvenientes causados y se compromete a normalizar la atención a la brevedad posible. Pide además, a los pacientes con turnos programados en las áreas afectadas mantenerse atentos a nuevos avisos oficiales.

Pacientes a la espera de cirugías

Debido a la falta de energía eléctrica en áreas críticas, asegurados que tenían intervenciones programadas entre ayer miércoles y la jornada de hoy, han quedado en suspenso. Los pacientes quedaron en una prolongada espera en ayunas en las salas de internación.

Según el doctor Edgar Ortega, director médico del Hospital Central, las cirugías de urgencia están siendo trasladadas hasta el Hospital Ingavi, mientras que otras, están siendo reprogramadas.