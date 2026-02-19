Caos en el IPS: apagón, incendio y la agonía de pacientes que esperan cirugías en ayunas

El apagón del miércoles y un principio de incendio en el corazón informático del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) desnudaron una vez más la precariedad del sistema de salud del ente. Mientras las autoridades minimizan el impacto, asegurados denuncian la postergación de cirugías en medio de ayunos que ya llevan días, la compra obligatoria de insumos básicos y el riesgo de vida de pacientes altamente vulnerables.

Detrás de los comunicados oficiales, existen historias de desesperación. Juana Rosa Reyes (75), oriunda de Caaguazú, es una de las tantas afectadas. Su hija, Rumilda Aquino, denunció que su madre fue ingresada a quirófano el miércoles, a las 15:00, solo para ser retirada tres horas después sin ser operada debido al corte de energía eléctrica. “Compramos todos los insumos, unos G. 2 millones de gastos, para nada”, lamentó la denunciante.

Tras horas de incertidumbre y prolongado desgaste físico, ya que la mujer de 75 años mantuvo un ayuno estricto desde el lunes, esperando por una cirugía ginecológica, la operación finalmente se realizó esta tarde, tras la denuncia de la prensa. “Ayer nos dijeron que la cirugía quedó postergada para el 26 de marzo; después nos dijeron que a primera hora de hoy. No pensamos irnos sin que le operen a mi mamá”, dijo tajante la afectada. Ante la presión, su madre fue ingresada al quirófano esta tarde.

Por su parte, Ramona Talavera (29), viajó desde Caazapá para ser sometida a una cirugía ginecológica en el Hospital Central. Su familia, tras haber comprado jeringas, medicamentos y hasta tiras de glucosa, recibió la noticia de que la cirugía quedaba suspendida debido al apagón. Para los pacientes del interior, una reprogramación no es solo un trámite; es un golpe económico insostenible. “No sabemos qué hacer, no podemos ir a Caazapá para volver otro día. El gasto es enorme y ya compramos todo para la cirugía”, denunció su hermana, Liliana Franco.

Esta tarde, la familia Franco fue avisada de que la cirugía para la cual Ramona está en ayunas desde el miércoles, será realizada mañana, por lo que deberá soportar otro día más sin comer.

La versión oficial: “contingencia bajo control”

El gerente de Salud del IPS, doctor Derlis León, y el director médico del Hospital Central, doctor Edgar Ortega, hablaron hoy sobre apagón y el principio de incendio que ocurrió ayer en el área de los estabilizadores de corriente (UPS) y el Data Center del centro médico, obligando al personal sanitario a realizar maniobras desesperadas como la ventilación manual con equipos ambú en pacientes críticos que dependen de soporte respiratorio.

El reporte oficial confirma la reprogramación de al menos 23 cirugías y la derivación de urgencias al Hospital Ingavi, ante la inoperatividad de los quirófanos centrales.

Actualmente los médicos deben trabajar a mano para emitir recetas y confirmar citas debido a que el sistema informático permanece caído por daños en los conductores eléctricos.

El comunicado oficial dice que los servicios hospitalarios estarán operando hoy bajo sistema de contingencia (manual), en el Hospital Central, Centro de Atención Ambulatoria (CAA), Centro de Especialidades de Salud Integral (CESI) así como también en el Hospital Geriátrico Gerardo Buongermini y la clínica periférica Nanawa.

El documento explica además, que fueron reorganizados servicios como las urgencias quirúrgica, urgencias pediátricas, nefrología, imágenes y servicio de terapia endovascular, áreas que se encuentran en el subsuelo, donde ocurrió el siniestro.

Esta situación se suma a una crisis institucional ya agravada por el desabastecimiento crónico de medicamentos y recientes denuncias por muertes evitables dejando a los asegurados en un estado de total vulnerabilidad.

Hasta la elaboración de este artículo, los pestañeos en el sistema nacional de energía eléctrica que se dieron esta siesta, no habían generado mayores problemas, informaron desde IPS.