Reforma fiscal: ¿arrancan las clases el próximo lunes o habrá huelga docente?

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de la reforma de la caja fiscal, propuesta por el Ejecutivo, lo que genera cuestionamientos de los sectores afectados, como docentes, policías y militares.

Los gremios docentes habían advertido que, si la iniciativa avanzaba en el Congreso, impedirían con una huelga el inicio de las clases en el sector público, previsto para el próximo lunes 23 de febrero.

Sin embargo, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, aseguró hoy que el próximo lunes se iniciaría el año lectivo 2026 sin ningún inconveniente.

“Como FEP hemos anunciado que se iniciaría. La FEP maneja el 80% de los docentes y creo que los otros colegas anunciarían hoy. Ellos tienen una desconfianza de senadores del cartismo, que también lo tengo yo, pero eso no me da como argumento para no iniciar las clases. Tenemos que sentarnos a dialogar y seguir el proceso”, dijo.

Pedido de cronograma y datos al MEC

El anuncio de Piris se da en medio de una reunión prevista para hoy de los gremios docentes con senadores de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

El gremialista informó que en la reunión pedirán un cronograma de trabajo, además de informe del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre la cantidad de docentes con más de 50 años que están por jubilarse para conocer el impacto económico de ello.

“La idea es instalar una mesa de trabajo. Es lo que nos queda para que se estudie el 25 de marzo. La idea es llegar a mayor consenso y tener una versión mejorada con relación a lo aprobado en Cámara de Diputados”, expresó.

Asimismo, comentó que solicitaron que la reunión de este miércoles con la Comisión del Senado sea pública para evitar “suspicacias” sobre lo que surja en la misma.

Régimen jubilatorio, el punto más cuestionado

Mencionó que, a diferencia de lo aprobado por los diputados, la propuesta de los educadores es que el régimen jubilatorio sea escalonado conforme años de aporte y que no exista límites respecto a la edad.

Resaltó que la versión aprobada en la Cámara de Diputados es “lapidaria” para los sectores afectados.

Según indicó, el promedio de jubilación en el sector docente actualmente es de 52 años.

Senado postergó el tratamiento hasta marzo

El pasado 10 de febrero, la Cámara de Senadores postergó hasta el 25 de marzo el tratamiento de la reforma de la caja fiscal, con media sanción de Diputados.

La Cámara de Diputados había otorgado media sanción al plan de ley, con 41 votos, luego de aprobar el dictamen de la Comisión de Hacienda. El texto aceptado establece para los sectores del magisterio nacional, de docentes universitarios y magistrados judiciales el requisito de 57 años de edad y 25 años de aporte como mínimo para acceder a la jubilación ordinaria, con tasas de sustitución de entre 70% y 85%.

Para jubilación extraordinaria se fija edad mínima de 55 años y 30 años de aporte, con tasa de sustitución del 70%.