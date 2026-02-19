Recomiendan evitar cirugías en horario de cortes de energía en Villarrica

El titular de la Compañía de Luz y Fuerza S.A. (Clyfsa) volvió a atribuir los inconvenientes al sistema eléctrico nacional y señaló a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como responsable de la distribución en el marco de un sistema interconectado que, según explicó, se ve afectado por las temperaturas extremas.

Ocampos recordó que la situación ya había sido advertida cuando las temperaturas superaban los 37 grados. “Con esta ola de calor que estamos teniendo, el consumo se dispara automáticamente porque la gente utiliza más equipos de climatización. Eso genera una sobrecarga en todo el sistema”, afirmó.

El presidente de la firma explicó que el suministro eléctrico depende de la interconexión con las centrales hidroeléctricas de Yacyretá e Itaipú, además de las líneas de transmisión administradas por la ANDE y su vinculación con sistemas de países vecinos. En ese contexto, cualquier evento en la red puede repercutir en la distribución local.

Según indicó, el horario crítico se concentra entre las 13:00 y las 16:00, cuando la demanda alcanza su punto máximo.

“Es muy probable que vuelvan a ocurrir cortes en esa franja, mientras continúen las altas temperaturas”, advirtió.

Ante este escenario, solicitó a las autoridades sanitarias que reprogramen cirugías y procedimientos complejos fuera de ese horario para reducir riesgos ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico.

“Sabemos que en ese horario es altamente probable que ocurra un corte. Por eso recomendamos evitar prácticas médicas delicadas en ese lapso”, expresó.

Ocampos aseguró que la empresa cuenta con relés de protección en su subestación que cortan el suministro de manera total ante sobretensiones o subtensiones, con el objetivo de proteger los equipos domiciliarios.

Asimismo, indicó que la firma dispone de un seguro para cubrir eventuales daños a electrodomésticos provocados por variaciones de tensión. Los usuarios pueden realizar sus reclamos para que técnicos verifiquen cada caso.

En respuesta a las declaraciones y advertencias del titular de Clyfsa, la ANDE rechaza ser la única responsable de los cortes registrados en Villarrica y sostiene que la distribuidora local también tiene obligaciones técnicas en la calidad del suministro dentro de su área de concesión.

Desde la estatal señalan que el sistema de transmisión nacional opera dentro de parámetros normales y que los inconvenientes podrían estar vinculados a la infraestructura de distribución administrada por la empresa privada.