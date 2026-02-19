Tren de cercanías: Ejecutivo presentó anteproyecto a la Comisión Permanente del Congreso

Integrantes del Poder Ejecutivo, entre ellos el nuevo jefe de Gabinete, Javier Giménez, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, se reunieron este jueves con miembros de la Comisión Permanente del Congreso con el fin de brindar más detalles del proyecto de tren de cercanías que, según lo anunciado por Santiago Peña, se concretará a través de un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos (EAU).

A su salida del encuentro, Giménez explicó que el objetivo es la constitución de una sociedad empresarial paraguayo-emiratí, con una participación accionaria del 75 por ciento para EAU y 25 por ciento para Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa).

Lea más: Tren de cercanías: solo se requieren 10 metros de franja ferroviaria para proyecto con emiratíes, dice Fepasa

Con respecto a los plazos, Giménez dijo que, una vez obtenido el aval del Congreso, se requerirán entre seis y ocho meses de estudio técnico y financiero. La idea es iniciar la obra en enero del año que viene y duraría alrededor de tres años. “Todo dependerá de la celeridad que se le dé”, indicó.

En cuanto al costo, dijo que se van a llegar a los números finos una vez concluido el estudio técnico, pero estimó que estará alrededor de los 400 millones de dólares. En ese sentido, señaló que este proyecto abre la ventana para muchos otros proyectos de desarrollo de infraestructura, no solo en materia de transporte.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fepasa defiende “ventajas” de construir tren de cercanías con Emiratos Árabes

“Un proyecto que se va a concretar”, dice diputado cartista

El diputado guaireño Alejandro Aguilera (ANR-HC) afirmó que confía en la concreción del proyecto del tren de cercanías, pese al temor colectivo de que la obra se convierta en un “Metrobús 2.0”. Para el legislador, se trata de una cuestión bastante seria, ya que involucra a dos estados. “Nadie puede desmeritar los recursos que van a provenir del Medio Oriente”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El anuncio de Peña

El 4 de febrero último, Santiago Peña anunció que el acuerdo para el tren de cercanías en nuestro país fue concretado durante su visita a los Emiratos Árabes Unidos y apuntó que el proyecto en sí “dignificará la vida de miles de compatriotas”.

El anuncio se concretó un año después de la promulgación de la Ley N.° 7.434, “De la reforma del tren de cercanías”, con la que se pretende ejecutar el proyecto ferroviario eléctrico entre Asunción e Ypacaraí, una normativa impulsada tras el fracaso del plan que se intentó llevar adelante con apoyo de Corea del Sur.