Fepasa defiende “ventajas” de construir tren de cercanías con Emiratos Árabes

La semana pasada, el Gobierno anunció un plan para la construcción del persistentemente aplazado tren de cercanías entre Asunción y Ypacaraí con la empresa estatal emiratí Etihad Rail, por medio de una adjudicación directa mediante una sociedad entre esa firma y la estatal Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) para llevar a cabo un emprendimiento cuya inversión ascendería a hasta 400 millones de dólares.

Una de las críticas que han sido elevadas contra el proyecto es que Emiratos Árabes Unidos no es fabricante de trenes, pero el presidente de Fepasa, Facundo Salinas, volvió a restar importancia a esa circunstancia y afirmó que incluso tiene “ventajas” por sobre un acuerdo con un país fabricante.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, Salinas argumentó que factores como el financiamiento y la experiencia en la administración de proyectos ferroviarios son más importantes que si un país es o no fabricante, y afirmó que Emiratos cumple con esos dos factores.

Lea más: Fepasa admite que los emiratíes no fabrican trenes, por lo que recurrirán a terceros

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Etihad es una empresa estatal que administra una red ferroviaria de más de 900 kilómetros con trenes de alta velocidad, tiene músculo (financiero) y envergadura”, dijo el titular de Fepasa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No solo tienen los recursos, también la experiencia de saber hacer, y eso lo queremos aprovechar”, añadió.

Salinas señaló como una “ventaja” de negociar con Emiratos el hecho de que, al no tratarse de un país fabricante, la financiación para el proyecto no viene “atada” a los productos de un fabricante específico, sino que el plan estará abierto a “todos los fabricantes”.

Los primeros pasos

El presidente de Fepasa comentó que el plan es que la “ingeniería en detalle” del proyecto comience “cuanto antes”, mientras Etihad sigue analizando ofertas de fabricantes. Comentó que la firma emiratí sopesaba siete ofertas –cuatro españolas, dos francesas y una estadounidense– de las cuales cuatro continúan en consideración y cuyo análisis debería concluir en los próximos días o semanas.

Lea más: ¿Incentivo para el tren de cercanías? Emiratíes donarán US$ 15 millones a Fepasa para “incrementar su capacidad”

En Paraguay, mientras tanto, Fepasa deberá presentar al Congreso Nacional una propuesta para modificar la Ley 7434, “De la reforma del tren de cercanías”, promulgada de forma acelerada por el presidente Santiago Peña en enero de 2025, que establece que el proyecto debe ejecutarse mediante un proceso licitatorio y no a través de una adjudicación directa, como establece el acuerdo con Emiratos.

Salinas añadió que el trayecto del tren y su franja de dominio ya están establecidos, pero enfatizó que se buscarán las soluciones “menos invasivas” posibles para lidiar con los puntos del tramo en los que la franja de dominio afecte a propiedades privadas, que podrían ser expropiadas teniendo en cuenta que el proyecto de tren de cercanías fue declarado de interés público.

Trayecto y cronograma del proyecto

Según el plan anunciado por el Gobierno, en una primera fase el tren de cercanías recorrería un tramo de 18 kilómetros entre Asunción y Luque, antes de completar el tramo de 44 kilómetros hasta Ypacaraí en una segunda fase.

Lea más: Tren de cercanías: cuándo arrancarían las obras

Un estudio de factibilidad del proyecto debería ser concluido a mediados de este año y se prevé el inicio de las obras a inicios de 2027. El gobierno estima que completar las obras llevaría unos 36 meses.

En cuanto a la financiación del proyecto, según lo anunciado, Etihad se comprometió a aportar 150 millones de dólares como capital, mientras que Fepasa y el Estado paraguayo deben poner 50 millones de dólares. Los 200 millones restantes se obtendrían mediante financiamiento en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos.