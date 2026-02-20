Martínez Simon se compromete a reactivar Observatorio Judicial con funcionarios permanentes

Ayer se dio a conocer que con los votos de César Diesel Junghanns, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo fue electo Alberto Martínez Simon como nuevo presidente de la Corte, consolidando al sector oficialista en la dirección de la máxima instancia judicial, tras la salida de César Diesel de la presidencia.

Es la segunda vez que el ministro de la sala civil y comercial ocupa la presidencia de la máxima instancia judicial. Como vicepresidente primero fue electo Luis María Benítez Riera y como vicepresidente segundo Gustavo Santander.

Martínez Simon ocupará el cargo durante un año, durante el cual buscará cumplir con el reclamo de actualización constante de la página web del Observatorio de Causas Judiciales, el cual publica las actualizaciones sobre las causas por corrupción y que actualmente está desactualizado, debido a la falta de recursos administrativos.

“El reclamo recurrente era que no teníamos funcionarios propios ahí destinados, entonces, vamos a mover ahora las teclas necesarias para que haya no solamente funcionarios de auditoría, esos no los vamos a desafectar, pero sí vamos a potenciar con funcionarios propios de un modo tal que la labor de ellos sea exclusiva y eso se mantenga actualizado”, aseguró.

Informatización del Poder Judicial

Dentro de la estructura del Poder Judicial, varios juzgados, como los de primera instancia y cámaras de apelaciones de todo el país, están 100% informatizados, lo cual Martínez Simon se comprometió a extender en los que aún faltan, como por ejemplo los Juzgados de Paz, una sala de la Corte y hasta el propio Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral, y el Registro Unificado Nacional (RUN).

“Los Juzgados de Paz, ayer revisábamos los números, estamos alrededor del 42% ya digitalizados. Nos queda todavía mucho. La parte administrativa estamos empezando ahora, la parte del RUN también queremos que los trámites sean electrónicos y todo el proceso de inscripción registral”, detalló.

Además, para evitar la mora judicial, volverán a sacar una acordada en la que instarán a los magistrados a realizar un informe cuatrimestral de los expedientes pendientes de resolución, a fin de publicarlos en la web del Poder Judicial y así los interesados puedan denunciar los casos en que la mora es excesiva y abrir las investigaciones correspondientes, aunque dijo que tienen retornos mínimos ante esta herramienta de transparencia.

Agregó que con la digitalización se acortaron los tiempos, ya que se prescinde de la intervención humana en las cédulas de notificación, las cuales se automatizan una vez que los jueces firman las resoluciones.

Mora por incidentes

Dijo que otra de las causas de la mora son los incidentes, pero que eso ya dependería de una discusión más profunda en la que se deberían cambiar algunos procedimientos a fin de evitar las recusaciones innecesarias o que son simplemente para dilatar los procesos.

“Ahí tenemos que ser muy muy claros, cuando uno gana en velocidad, pierde en seguridad. Hay juicios en los que se necesita mucha seguridad jurídica, mucha precisión, mucha certeza para no errar en la sentencia, y hay juicios que pueden ir más rápido. Lo que tendríamos que repensar de verdad es qué tipo de proceso queremos y hacer un cambio para que los procesos sean más cortos o por lo menos duren un tiempo más razonable”, expresó.