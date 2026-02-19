Apagón obligó a asistencia manual a pacientes en el IPS

El gerente de Salud del IPS, Derlis León, aseguró que los generadores del Hospital Central funcionaron correctamente. Sin embargo, destacó que el principio de incendio registrado en la sala técnica que alberga los estabilizadores de corriente (UPS) afectó parte del sistema informático. El episodio fue controlado rápidamente y los servicios comenzaron a reorganizarse para restablecer la normalidad, sin embargo todavía hay servicios resentidos.

El doctor confirmó que durante el evento, algunos pacientes tuvieron que ser asistidos manualmente de forma puntual. León indicó que se recurrió al uso del ambú, un dispositivo manual para ventilación, utilizado cuando se requiere soporte respiratorio en situaciones críticas.

Pese a que desde el hospital reportaron que estuvieron así por varias horas, el doctor aseguró que esta asistencia manual se extendió por menos de una hora y no se registraron complicaciones ni empeoramiento en el estado de los pacientes.

El gerente señaló además que, ante la adecuación del sistema, algunos pacientes fueron redireccionados o trasladados dentro del edificio para garantizar la continuidad de los servicios críticos.

Atención manual en algunas áreas

El principio de incendio ocasionó que quedaran fuera de servicios los sistemas informáticos del hospital, lo cual también obligó a realizar manualmente las prescripciones médicas y confirmación de citas.

Esa atención manual seguirá hasta que el soporte informático se restablezca completamente, que espera se dé antes de la tarde.

Por otra parte, confirmó que el área de nefrología de la torre central también sufrió afectaciones puntuales, lo que obligó a movilizar pacientes para garantizar la continuidad del servicio. Afirmó que la institución aplicó estrategias internas para absorber la demanda sin suspender la atención.

El gerente resaltó que todos los hospitales del IPS cuentan con generadores, por lo que no se registraron casos de pacientes que se hayan agravado por falta de energía eléctrica. No obstante, el principio de incendio dejó fuera de servicio varios sectores.

Atención se normaliza gradualmente

El doctor León afirmó que actualmente los servicios de urgencias y consultorios funcionan con normalidad, mientras el área informática continúa restableciendo sus sistemas. Las tareas manuales se mantendrán solo hasta que el servicio se recupere al 100%.

Finalmente, reconoció que los cortes de energía generan mucha incomodidad tanto en pacientes como en familiares, especialmente en un contexto de alta demanda hospitalaria y temperaturas extremas que se vienen registrando.