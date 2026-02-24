Crisis en el río Tebicuary: ¿qué dicen los arroceros sobre el bombeo de agua?

La semana pasada, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) declaró alerta hídrica en la cuenca baja del río Tebicuary debido al bajo nivel del caudal, situación que en algunos sectores está afectando de manera importante la navegabilidad y ha repercutido en la pesca en la zona.

En consecuencia, el Mades anunció hoy la suspensión hasta nuevo aviso del bombeo de agua por parte de los productores de arroz desde el cauce principal del río y sus afluentes.

Pescadores del departamento de Misiones responsabilizan de la situación a los productores de arroz de la zona y afirman que estos no respetan las normas de bombeo de agua establecidas por el Mades.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Ignacio Heisecke, presidente de la Federación de Productores de Arroz, negó que existan trasgresiones de las normas ambientales más allá de casos puntuales y dijo que el Mades realiza constantes monitoreos sobre las actividades de los productores instalados a orillas del Tebicuary.

Las normas para preservar el caudal del Tebicuary

Heisecke explicó que el uso del agua del Tebicuary por parte de los productores arroceros está regulado por una resolución del Mades trabajada desde hace más de cinco años con base en un estudio realizado con apoyo de un fondo español.

Esa resolución establece un “caudal ecológico” mínimo que debe mantenerse para proteger la vida íctica del río.

El titular de la Federación de Productores de Arroz indicó que el Mades publica en un portal en internet las mediciones y, cuando el río baja hasta el nivel del caudal ecológico establecido –de 25 metros cuadrados por segundo en la cuenca baja–, los productores deben informar bajo juramento las horas en las que van a realizar regados, con el fin de que no todos los productores utilicen el agua del río al mismo tiempo.

Las reglas establecen también que cada productor ubicado en la cuenca del Tebicuary debe contar con un reservorio de agua de un tamaño acorde al de su plantación, al que podrán recurrir cuando el caudal del río descienda a un nivel inferior al mínimo establecido, añadió.

Heisecke manifestó que hay normas vigentes que pueden ser debatidas y opinó que deberían realizarse mediciones de caudal no solo en los dos puntos en los que actualmente se realiza: a la altura de Yuty y en la desembocadura del Tebicuary sobre el río Paraguay.