Hambre Cero: Desarrollo Social admite deuda, pero dice que cumple acuerdo con empresas

La Cámara Paraguaya de Alimentación Escolar (CAEP), informó esta mañana que el Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, incumplió su promesa de saldar la deuda que mantiene con las proveedoras del programa Hambre Cero, antes del inicio de clases, que se dio ayer, 23 de febrero.

El 5 de enero, el ministro de Desarrollo Social y presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, había garantizado que van a cancelar toda la deuda acumulada con las firmas que proveyeron alimentos en el marco del programa, en el 2025.

Sin embargo, según las proveedoras de la CAEP, la deuda con las proveedoras adjudicadas se mantiene actualmente en US$ 75 millones. “No se cumplió lastimosamente la promesa del Gobierno de iniciar las clases sin deuda”, dijo el titular del gremio, Víctor Mendoza.

La Cámara tendrá una reunión de evaluación a inicios de marzo, donde podrían decidir qué medidas tomarían si es que estas deudas no son canceladas.

Cumplen con empresas, aseguran

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, aseguró que están cumpliendo lo acordado con las empresas privadas, según reuniones mantenidas antes del inicio de clases.

“Hoy, creo, o fue ayer, a última hora, recibimos un plan de caja de nuevo, de G. 100.000 millones, con el cual se va a estar reduciendo enormemente la deuda que tenemos nosotros con los proveedores. Quedaría en más o menos unos G. 60.000 millones”, expresó esta tarde, en contacto con ABC Cardinal.

Para marzo, el Ministerio de Economía estaría transfiriendo otros G. 50.000 millones, siempre de acuerdo a lo expresado por Rojas.

“Entonces, se viene cumpliendo gradualmente, sin ningún inconveniente, y las empresas están conformes, porque nos reunimos hace 15 o 20 días atrás, antes del inicio del del programa que empezó el lunes, y todos han manifestado su acuerdo”, afirmó el ministro.