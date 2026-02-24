Hambre Cero: Gobierno incumplió promesa de pago a proveedoras y deuda sigue creciendo

La Cámara Paraguaya de Alimentación Escolar (CAEP), informó esta mañana que el Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, incumplió su promesa de saldar la deuda que mantiene con las proveedoras del programa Hambre Cero, antes del inicio de clases, que se dio ayer, 23 de febrero.

El 5 de enero, el ministro de Desarrollo Social y presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, garantizó que van a cancelar toda la deuda acumulada con las firmas que proveyeron alimentos en el marco del programa, en el 2025. “Se ha ido reduciendo considerablemente”, aseguró en ese entonces.

Indicó al respecto que el Ministerio de Economía, cargo de Carlos Fernández Valdovinos, se había comprometido a realizar nuevas transferencias durante enero y febrero para cumplir con los pagos.

No obstante, la deuda con las empresas adjudicadas se mantiene actualmente en US$ 75 millones, según indicó Víctor Mendoza, presidente de la CAEP, en contacto con ABC TV. La cifra de deuda corresponde a los meses de octubre y noviembre del 2025.

Pagos del Gobierno

El titular de la CAEP, aseguró que “el 100% de los servicios fueron iniciados ayer (lunes). Una vez más, nosotros confiamos en que se pueda dar el pago. No se cumplió lastimosamente la promesa del Gobierno de iniciar las clases sin deuda”.

Mendoza agregó que el Gobierno realizó un pago parcial a través de transferencias a algunas Gobernaciones, y que según el compromiso, este miércoles estarían transfiriendo al Ministerio de Desarrollo Social.

“Todavía no tenemos informe sobre el monto de lo transferido, pero sabemos que no se realizó una transferencia a todas las Gobernaciones”, remarcó el empresario.

Explicó que la deuda, en lugar de ir reduciendo, se sigue acumulando, a razón de US$ 1,7 millones diarios, que es el costo de Hambre Cero a nivel país, una vez iniciadas las clases. Cada mes, tiene un costo de US$ 35 millones, que será el monto que deberían cobrar las proveedoras a fines de marzo, luego del inicio de clases.

Analizarán medidas

Los miembros de la Cámara de Alimentación Escolar tendrán una reunión de evaluación a inicios de marzo.

“Ahí vemos qué hacemos, porque algunos de los proveedores, digamos, están ya muy apretados, los bancos también aprietan y uno sabe que tiene que tener las alternativas de financiamiento. Nosotros hemos solventado el programa Hambre Cero el año pasado, hay empresas que ya no están en condiciones, entonces tenemos que ver claramente qué hacer”, apuntó Víctor Mendoza, el titular del gremio.

También plantearán alternativas buscando mayor “versatilidad” en el proyecto, por ejemplo, para poder utilizar tomates congelados y algunas salsas o verduras “cubeteadas”.

“Es para que se pueda aprovechar la producción que tienen en muchos meses de noviembre y diciembre el productor paraguayo y que hay un superávit de producción en esos meses”, dijo.