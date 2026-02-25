Caja fiscal: docentes inician “paro activo” para debatir con estudiantes sobre la reforma

Gremios de docentes iniciaron un “paro activo” esta mañana en varias instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), como una medida de fuerza más contra la propuesta del Gobierno de cambios en la ley de caja fiscal.

La protesta de hoy se lleva a cabo mientras representantes de los sindicatos se encuentran en la mesa técnica creada por el Senado para debatir con las fuerzas públicas sobre la reforma, que tiene media sanción de Diputados. La reunión en Senadores comenzó pasadas las 9:00.

Lo aprobado por la Cámara Baja establece una jubilación ordinaria a los 57 años de edad y con un aporte mínimo de 25 años para el sector, con una tasa de sustitución de entre 70% a 85%. La jubilación extraordinaria es con 55 años de edad y un aporte mínimo de 30 años, con una tasa sustitutiva de entre el 60% al 70%.

Los profesores rechazaron esta propuesta y organizaron masivas protestas para su tratamiento en el Senado, que debido a la presión del sector, decidió postergar el proyecto hasta el 25 de marzo y armar la mesa técnica con los afectados.

No se suspenden clases, afirman

Esta mañana, mientras los senadores debaten los cambios en la caja fiscal con representantes de gremios de educadores, en varios centros educativos estatales, los profesores organizan un “paro activo”, que consiste en asambleas, charlas y reuniones con miembros de Asociaciones de Cooperadoras Escolares (ACES) y los estudiantes.

Si bien estas actividades se realizan durante el horario escolar, aseguran que las clases no están suspendidas, según afirmó Stella Ayala, secretaria general de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

El paro activo se realiza en escuelas de Asunción, Central, San Pedro, Caaguazú, Ñeembucú y Alto Paraná, según reportes de los sindicatos.

“Que los estudiantes entiendan el crimen que será para la educación, el hecho de tener docentes de la tercera edad”, aseguraron desde la UNE.