Mayoría en Tribunal de Ética salva a ministros asistentes a reunión secreta de sanción

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, César Diesel (presidente entonces), César Garay, María Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón y Luis María Benítez Riera no faltaron a las normas éticas al reunirse en forma secreta en Mburuvicha Róga con los presidentes, de la República Santiago Peña Palacios y de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Manuel Cartes Jara, según cuatro de los cinco miembros del Tribunal de Ética Judicial.

Los miembros del citado tribunal, Miryam Peña, María Lourdes Breuer, Amparo Samaniego Viuda de Paciello y Olga Talavera Torres, consideraron que la reunión mantenida por quienes son la máxima autoridad a nivel judicial con el mandatario de la República del Paraguay y el titular de un partido político, no configuró transgresión al Código Ética Judicial.

Por su parte, la presidenta de este colegiado, Antonia Irigoitia, difirió con la postura de la mayoría, al señalar que, a su criterio, sí hubo violación de la ética.

Cabe señalar que la integrante del Tribunal de Ética Judicial Myriam Peña integró el máximo tribunal y coincidió entonces con los ministros participantes de la reunión secreta Luis María Benítez Riera, Eugenio Jiménez Rolón y César Antonio Garay Zuccolillo; y también con el ministro Manuel Ramírez Candia, quien no participó de la misma porque no fue invitado.

Para la miembro del tribunal ético María Breuer, “la independencia no implica incomunicación, exige en cambio, que la interacción interorgánica no interfiera en la función jurisdiccional ni comprometa la imparcialidad”, según señala en su voto.

Imparcialidad de ministros no se vio afectada, sostiene

Breur hizo mención a que los ministros justificaron la reunión, en una sesión ordinaria de la Corte, que “los temas abordados estuvieron referidos a ejecución presupuestaria; liberación de recursos financieros; infraestructura edilicia en circunscripciones judiciales, y coordinación interinstitucional en materia administrativa”.

Así también, la integrante del tribunal sostuvo que no constan elementos que hagan concluir que “se hayan tratado asuntos jurisdiccionales concretos, causas pendientes, decisiones judiciales futuras ni compromisos vinculados a la función decisoria”.

En ese mismo sentido agregó que la falta de convocatoria formal o pública, incluso registro documental en agenda “puede generar percepciones sociales adversas, sin embargo, la valoración ética no puede fundarse exclusivamente en la repercusión mediática”.

En base a esos razonamientos, María Breuer concluyó que “no se acreditó interferencia en la función jurisdiccional; subordinación institucional; compromiso de imparcialidad; actuación incompatible con el deber de autonomía decisional”, por lo tanto los 6 ministros no cometieron faltas contra la ética judicial.

Titular de tribunal calificó de “pueriles” las explicaciones de ministros asistentes

La presidenta del Tribunal de Ética Judicial, Antonia Irigoitia, dio su voto en disidencia con relación a los votos de las demás integrantes del cuerpo juzgador.

En su voto expresó: “no cuestiono de manera alguna que los ministros de la Corte Suprema de Justicia se reúnan con el presidente de la República o con el presidente del Congreso”, sino “lo que cuestiono es que la reunión no fue institucional, fue secreta y ese secretismo es el que viola el principio de publicidad”.

Así también manifestó que no notó prolijidad en cuanto a la forma en que se llevó a cabo la visita de seis integrantes de la máxima autoridad judicial a Mburuvicha Róga, en el contexto de que los mismos no hayan podido avisar o comunicar a otros dos integrantes de la Corte, del mismo rango, como Manuel Ramírez y Víctor Ríos.

“Me parecen pueriles las manifestaciones dadas por los que asistieron al acto, no tienen consistencia, el otro ministro, (Gustavo) Santander, declinó participar”, dijo Irigoitia en relación a las explicaciones dadas por los ministros durante una sesión ordinaria de la Corte, luego de que la reunión secreta haya tomado estado público y se dirigieran cuestionamientos hacia ellos.

“Si se hubiera dado publicidad de esa reunión, la ciudadanía no hubiera realizado tanto cuestionamiento. Creo que les faltó prudencia y respeto”, subrayó en otro momento y luego, puntualizó que “se han violado normas morales establecidas”.

Finalmente, Irigoitia mocionó por aplicar la sanción de “recomendación” a los ministros asistentes, según el artículo 62, numeral 2 literal A del Código de Ética Judicial.