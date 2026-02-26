Docente defiende “conversatorio” sobre reforma de la caja fiscal en horario de clases

Docentes agremiados, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), iniciaron ayer un “paro activo” que incluyó espacios de diálogo con alumnos y padres de familia para explicar su postura sobre el proyecto de reforma de la caja fiscal.

La medida generó cuestionamientos debido a que la actividad se desarrolló durante el horario regular de clases. Sin embargo, Stella Ayala, secretaria general de la UNE, defendió la iniciativa.

“No fue un adoctrinamiento. Fue conversar con ellos. Se habló con jóvenes y con los padres de familia sobre la situación, sin manipular”, afirmó.

Según explicó Ayala, el objetivo fue realizar una “bajada” informativa desde la perspectiva del sector docente respecto a la iniciativa que impulsa el Ejecutivo.

Críticas a la reforma de la caja fiscal

En relación con la propuesta legislativa, Ayala enfatizó que el sector docente rechaza lo que califica como una reforma inconstitucional.

La dirigente sostuvo que el gremio considera que el proyecto pretende imponer cambios que afectan derechos adquiridos del magisterio.

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, mientras en el Senado aún se evalúan las posiciones.