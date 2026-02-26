CGR no descarta “soborno encubierto” en el IPS

“Fuera del aspecto ético, tenemos que circunscribirnos justamente al aspecto jurídico. Esto puede ser absolutamente legal o puede esconder una ilicitud gigantesca”, declaró ayer el contralor Camilo Benítez en contacto con la 1080 AM. Fue al ser consultado sobre la forma en que se pagaron los honorarios al director jurídico del IPS, José “Jose’i” González, en el marco de un juicio contra el Consorcio Hotelero Sudamericano SA (Hotel Excelsior), representado por Jorge López Moreira.

Benítez señaló que las últimas declaraciones de González revelaron situaciones “al menos administrativamente irregulares”. Adelantó que sus últimos justificativos “nos obligan a verificar extremos que antes no hubiéramos hecho”.

El contralor refirió que el trabajo de los abogados pudo haber sido fenomenal y que todos cobraron conforme a lo que establece la ley, pero tampoco se puede descartar un posible “soborno encubierto”, adelantó.

Una maniobra sospechosa

González Maldonado cobró G. 412.500.000 de honorarios profesionales luego de un acuerdo extrajudicial del IPS con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA en un juicio de ejecución de una sentencia. Según González Maldonado, la empresa transfirió dicho monto a las cuentas de la institución y que, posteriormente, el IPS le “traspasó” el dinero a él, evidenciando una triangulación financiera altamente sospechosa.

Aunque inicialmente González Maldonado aseguró a nuestro diario que el Consorcio le había transferido los honorarios directamente a su cuenta personal, terminó admitiendo el martes último en contacto con la 1080 AM que el dinero ingresó primero a las cuentas del IPS.

Un extracto del Banco Itaú, con fecha 2 de agosto de 2024, confirma que la compañía pagó a la previsional un total de G. 7.912.500.000, cifra que ya incluía los honorarios profesionales más IVA.

La Resolución Nº 054-034/2024 del Consejo de Administración del 30 de julio de 2024 detalla que el Consorcio propuso pagar G. 7.500 millones (de una deuda original de G. 10.781 millones) en un plazo de 48 horas. A pesar de que el IPS aprobó una quita de G. 3.281 millones y aceptó el pago del 5% en honorarios para los abogados, el documento omite el mecanismo legal para que la previsional actúe como “pasamanos” de los honorarios hacia sus propios funcionarios.

El Art. 3 de dicha resolución solo ordena depositar la propuesta de pago de G. 7.500 millones al IPS, mientras que en el Art. 6 –donde se mencionan los honorarios– guarda silencio sobre cómo se ejecutaría ese pago millonario.

Una “repartija” dudosa

La irregularidad se agrava al verificar que, pese a recibir el dinero desde una cuenta del IPS, González Maldonado emitió el 14 de agosto de 2024 (12 días después) su factura personal a nombre del Consorcio Hotelero Sudamericano SA.

En su declaración jurada ante la Contraloría General de la República (CGR), el director jurídico registró el 26 de febrero de 2025 los G. 412.500.000 como un ingreso exclusivo suyo. Sin embargo, ante el cuestionamiento público alegó que “repartió” la millonaria cifra entre otros tres abogados. Hasta el momento no ha detallado el método de pago ni la proporcionalidad de la participación de los otros profesionales, ignorando lo establecido en el Art. 3 de la Ley Nº 1376/88 de Arancel de Abogados.

Un silencio muy sugestivo en IPS

ABC intentó ayer, de manera insistente, obtener declaraciones de Gladys Vera, gerente financiera y administrativa del IPS, sobre el mecanismo utilizado para “retransferir” G. 412.500.000 al director jurídico de la previsional, José “Jose’i” González Maldonado. Sin embargo, no tuvimos retorno.